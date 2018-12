Blejska severna obvoznica tudi uradno odprta

Gorenjska gradbena družba je cesto začela graditi junija lani. Gradnja je trajala 15 mesecev, promet pa je po cesti s pridobitvijo začasnega uporabnega dovoljenja stekel že sredi julija, da bi pripomogla k prometni razbremenitvi Bleda v času glavne turistične sezone. Sledilo je odpravljanje nekaterih napak in dokončanje gradnje z ureditvijo kolesarskih poti in brežin.

Današnje slavnostno odprtje ceste so povezali z začetkom tekem svetovnega pokala v biatlonu na Pokljuki, do katere nova obvozna cesta olajša dostop, saj ni več potrebna vožnja skozi center Bleda in zoženje. Obvoznica je rešila prometne zamaške tudi na poti proti Blejskemu gradu, Gorjam in Vintgarju.

Novozgrajeni dvokilometrski del ceste, ki sta jo financirala Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Bled, je vreden 4,5 milijona evrov. Obsega tudi štiri mostove in dva prepusta ter površine za pešce in kolesarje. V okviru projekt so uredili še srednje napetostno elektroenergetsko infrastrukturo, fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, telekomunikacijske vode in vodovod.

Občina je že prejšnja leta poskrbela tudi za ureditev Seliške in Rečiške ceste, na kateri se novi odsek navezuje. Skupaj še s tem delom je celotna investicija stala kar osem milijonov evrov, je pojasnil blejski župan Janez Fajfar, ki je vesel, da je eden največjih projektov v zgodovini Bleda po dolgoletnem čakanju vendarle zaključen.

Prepričan je, da to prinaša precejšnje olajšanje domačinom in obiskovalcem. Po sedanji ozki cesti se je včasih dnevno peljalo tudi več kot 150 avtobusov, namenjenih na Blejski grad. V ozkem grlu so se poleg avtobusov srečevali tovornjaki, ki prevažajo les in Lipove izdelke, domačini z Bleda in Gorij ter obiskovalci Pokljuke.

Še vedno pa na Bledu, po katerem se zlasti v poletnem času vsakodnevno vijejo kolone vozil, težko čakajo južno obvoznico, ki bo prometno razbremenila cesto mimo Blejskega jezera proti Bohinju. Groba ocena investicije za 3,3 kilometra dolgo obvoznico, na kateri je predviden tudi predor, je 39 milijonov evrov. Glede njene realizacije pa je še kar nekaj nejasnosti.

Namestnica direktorja Direkcije RS za infrastrukturo Ljiljana Herga je danes zagotovila, da aktivnosti za južno obvoznico potekajo. "Zaenkrat je v fazi pridobivanja zemljišč, iščejo pa se tudi še kompromisne rešitve glede končne rešitve trase," je povedala in dodala, da bodo, ko bo vse urejeno, h gradnji pristopili hitro, težko pa reče, kdaj to dejansko bo.

Začetek gradnje je bil sicer predviden jeseni prihodnje leto. Vendar, kot je ob prevzemu vodenja ministrstva za infrastrukturo letos oktobra na obisku Bleda dejala ministrica Alenka Bratušek, je še nekaj problemov s civilno iniciativo, ki jih bo treba razrešiti. Današnjega odprtja severne obvoznice se Bratuškova ni udeležila.

Je pa odprtju ceste poleg bivšega ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča botroval poslanec Franc Kramar, ki je bil dolga leta bohinjski župan. Prepričan je, da bo blejska občina kmalu pridobila potrebna zemljišča in se bo prihodnje leto jeseni prvi odsek južne obvoznice vendarle lahko začel graditi ter da bo dokončana do leta 2022.