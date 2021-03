Odprli bodo še ponudbe za gradnjo primorskega dela drugega tira

Na 2TDK bodo odprli še finančne ponudbe gradbincev, ki se potegujejo za gradnjo drugega tira Koper–Divača na odseku med Črnim Kalom in Koprom. Prejšnji teden sta za glavna gradbena dela na delu med Divačo in Črnim Kalom ponudbi oddala konzorcija pod vodstvom avstrijskega Strabaga in domačega gradbinca Kolektor CPG. Ugodnejša je bila zadnja.

Do izteka roka za oddajo finančnih ponudb za prvi, kraški del gradbenih del za drugi tir je konzorcij Strabaga v sodelovanju z nemškim podjetjem Ed Züblin in turško družbo Gülermak Agir oddal ponudbo v vrednosti nekaj manj kot 463,5 milijona evrov, konzorcij Kolektorja CPG v sodelovanju s turškima podjetjema Yapi Merkezi in Özaltin pa bi dela izvedel za nekaj nad 403,6 milijona evrov. icon-expand Na 2TDK bodo odprli še finančne ponudbe gradbincev, ki se potegujejo za gradnjo drugega tira Koper–Divača na odseku med Črnim Kalom in Koprom. FOTO: Bobo Projektno podjetje 2TDK je usposobljenost za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradbena dela na odsekih nove železniške povezave med Divačo in Črnim Kalom ter med Črnim Kalom in Koprom priznalo še turškemu Cengizu, vendar pa ta za kraški del proge ponudbe ni oddal. Danes bo jasno, ali je gradbinec, ki trenutno gradi drugo cev karavanškega predora, oddal ponudbo za primorski del. Ponudbe za oba dela se odpirajo ločeno, ker je 2TDK čakal še odločitev Državne revizijske komisije glede drugega revizijskega zahtevka Gorenjske gradbene družbe na izbor usposobljenih gradbincev za glavna gradbena dela. Potem ko je pred tem zavrnila zahtevek družbe v zvezi z odsekom Divača–Črni Kal, ga je ob koncu preteklega tedna zavrnila še za odsek med Črnim Kalom in Koprom. PREBERI ŠE V roke Kolektorju eden največjih gradbenih poslov v zgodovini V 2TDK načrtujejo, da bi pogodbo za glavna gradbena dela na največjem infrastrukturnem projektu v državi lahko podpisali še ta mesec oz. na začetku prihodnjega, dela pa bi se začela maja. icon-expand