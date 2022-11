Odprli Hišo strahov: 'Nasilje je nesprejemljivo'

Polona Kovač iz Društva Ključ je razložila, da je v okviru sodelovanja več nevladnih organizacij tudi letos nastala Hiša strahov, ki predstavlja nasilne situacije, s katerimi se srečuje marsikdo, a si tega ne upa povedati in prijaviti ali pa nima občutka, da pomoč zanj obstaja.

Tanja Rudolf Čenčič iz socialnega marketinga Iz principa je razložila, da so Hišo strahov zasnovali z namenom, da na drugačen način ozaveščajo o problematiki in jo približajo tistim, ki nasilja sami ne doživljajo. "Nasilje je nesprejemljivo, zato osebam, ki ga doživljajo, želimo, da najdejo pogum in se obrnejo na organizacije, ki jim lahko nudijo pomoč," je poudarila.

Hišo strahov sestavljajo različne sobe, ki predstavljajo nasilna in nevarna okolja. "Gre za preplet izkušnje, ki je osnovana na poznanem konceptu hiše strahov in vključuje simulirano izmišljeno situacijo, katere sporočilo ni zabavno, ampak je povezano s kruto realnostjo mnogih," je še opozorila Rudolf Čenčič.

Matic Munc iz Združenja za MOČ pa je opozoril na to, da lahko za žrtve nasilja Hiša strahov predstavlja stresen dogodek, zato je po ogledu vedno na voljo tudi podpora svetovalcev.