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Slovenija

Odprli največji kompleks sončnih elektrarn v državi

Brežice, 05. 11. 2026 20.29 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
Marko Gregorc
Sončna elektrarna Brežice

V bližini hidroelektrarne Brežice sta pred dnevi začeli delovati še dve sončni elektrarni. Skupaj s tretjo, ki deluje od leta 2023, je Slovenija dobila največji kompleks sončnih elektrarn v državi. Proizvedel bo okoli 17 tisoč kilovatnih ur letno, kar pokrije potrebe več kot 4500 gospodinjstev.

Sprehajanje ali rekreacija po nasipih ali celo ribolov na pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice. "Zato gre za večnamenski projekt, ker se lahko razvija tudi turizem in govorimo o ribolovnih mestih, na katerih je pred dvema letoma potekalo celo svetovno prvenstvo v ribištvu," razlaga direktor elektrarne Boštjan Pišotek.

In v sožitju z okoljem – tako naravo kot skupnostjo – so načrtovali tudi novi sončni elektrarni ob bregovih akumulacije. "S hibridnim sistemom sončnih elektrarn in hidroelektrarne smo naredili sistem, kjer smo dokazali, da se voda in sonce uspešno povezujeta."

Ob sončnih dnevih turbine na hidroelektrarni ne delujejo nujno s polno močjo, saj elektriko zagotavljajo sončne elektrarne. Akumulacija se ob tem polni. Izdatna voda se porabi ponoči, ko miruje sončna elektrarna.

"S tem se zgladijo konice, kar je za elektroenergetski sistem dobro, pa tudi za odjemalce in ceno energije," generalni direktor, GEN energija Andrej Vizjak.

Hitra umestitev projekta v prostor

Paneli so postavljeni na degradiranem območju, namenjenem odlaganju sedimentov iz akumulacije. Pod eno izmed elektrarn se v poletnem času celo pasejo ovce.

"V občini Brežice podpiramo gradnjo hidroelektrarn, predvsem zaradi sinergijskih učinkov, predvsem poplavna varnost, ki jo s tem dobivamo, potem razvoj kmetijstva, turizma in predvsem gospodarstva," pravi župan Brežic Ivan Molan.

Dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo in investitorjem je prineslo tudi – za Slovenijo nevsakdanjo – hitro umestitev projekta v prostor. Manj kot dve leti za spremembo občinskega prostorskega načrta in pol leta za izdajo gradbenega dovoljenja.

"Imamo še nekaj podobnih lokacij, vendar tam kombiniramo to grajenje konjic proizvodnje z baterijskimi sistemi," napoveduje Vizjak.

Elektrarni, razprostrti na devetih hektarjih zemljišča, sta stali dobre štiri milijone evrov.

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sončna elektrarna Brežice GEN energija hibridni sistem

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KOMENTARJI8

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Samo navijač
05. 11. 2026 21.41
Se razdrobit po drzavi ene 200, 300 taksnih komplexov . Pa ene 200 veternic in pokrijemo jek2 . Da se o ceni sploh ne pogovarjamo.
Odgovori
0 0
JAZsemTI
05. 11. 2026 21.36
Ni slabo a pri tolikih strehah bi lahko le-te izkoristili namesto travnikov…
Odgovori
0 0
Victorinox
05. 11. 2026 21.28
Več bi morali imeti sončni elektrarn, vendar ne na račun uničevanje kmetijskih ali gozdnih zemljišč.
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+2
2 0
FERDO9
05. 11. 2026 21.13
17 tisoč kWh? Ali ni to 17 MWh? To naredi skoraj vsaka elektrarna na privat strehi................ edino če ni novinar odkril neke nove enote!
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+1
1 0
IICI
05. 11. 2026 21.44
verjetno je 17MW moči, MWh je pa energija.
Odgovori
0 0
ap100
05. 11. 2026 20.54
morali bi prepovedati gradnjo fotovoltaičnih elektraren v na zemlji imamo dovolj parkirišč streh in cest ki bi jih lahko prekrili s fotovoltaiko
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+1
2 1
Japa Jade
05. 11. 2026 20.45
Se pravi, da pokrije Brežice v celoti.
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+2
2 0
FERDO9
05. 11. 2026 21.19
17 tisoč kWh pokrije dve hiši!
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+1
1 0
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