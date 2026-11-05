Odprli največji kompleks sončnih elektrarn v državi

Sprehajanje ali rekreacija po nasipih ali celo ribolov na pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice. "Zato gre za večnamenski projekt, ker se lahko razvija tudi turizem in govorimo o ribolovnih mestih, na katerih je pred dvema letoma potekalo celo svetovno prvenstvo v ribištvu," razlaga direktor elektrarne Boštjan Pišotek.

In v sožitju z okoljem – tako naravo kot skupnostjo – so načrtovali tudi novi sončni elektrarni ob bregovih akumulacije. "S hibridnim sistemom sončnih elektrarn in hidroelektrarne smo naredili sistem, kjer smo dokazali, da se voda in sonce uspešno povezujeta."

Ob sončnih dnevih turbine na hidroelektrarni ne delujejo nujno s polno močjo, saj elektriko zagotavljajo sončne elektrarne. Akumulacija se ob tem polni. Izdatna voda se porabi ponoči, ko miruje sončna elektrarna.

"S tem se zgladijo konice, kar je za elektroenergetski sistem dobro, pa tudi za odjemalce in ceno energije," generalni direktor, GEN energija Andrej Vizjak.