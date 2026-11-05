Odprli največji kompleks sončnih elektrarn v državi

Sprehajanje ali rekreacija po nasipih ali celo ribolov na pretočni akumulaciji hidroelektrarne Brežice. "Zato gre za večnamenski projekt, ker se lahko razvija tudi turizem in govorimo o ribolovnih mestih, na katerih je pred dvema letoma potekalo celo svetovno prvenstvo v ribištvu," razlaga direktor elektrarne Boštjan Pišotek.
In v sožitju z okoljem – tako naravo kot skupnostjo – so načrtovali tudi novi sončni elektrarni ob bregovih akumulacije. "S hibridnim sistemom sončnih elektrarn in hidroelektrarne smo naredili sistem, kjer smo dokazali, da se voda in sonce uspešno povezujeta."
Ob sončnih dnevih turbine na hidroelektrarni ne delujejo nujno s polno močjo, saj elektriko zagotavljajo sončne elektrarne. Akumulacija se ob tem polni. Izdatna voda se porabi ponoči, ko miruje sončna elektrarna.
"S tem se zgladijo konice, kar je za elektroenergetski sistem dobro, pa tudi za odjemalce in ceno energije," generalni direktor, GEN energija Andrej Vizjak.
Hitra umestitev projekta v prostor
Paneli so postavljeni na degradiranem območju, namenjenem odlaganju sedimentov iz akumulacije. Pod eno izmed elektrarn se v poletnem času celo pasejo ovce.
"V občini Brežice podpiramo gradnjo hidroelektrarn, predvsem zaradi sinergijskih učinkov, predvsem poplavna varnost, ki jo s tem dobivamo, potem razvoj kmetijstva, turizma in predvsem gospodarstva," pravi župan Brežic Ivan Molan.
Dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo in investitorjem je prineslo tudi – za Slovenijo nevsakdanjo – hitro umestitev projekta v prostor. Manj kot dve leti za spremembo občinskega prostorskega načrta in pol leta za izdajo gradbenega dovoljenja.
"Imamo še nekaj podobnih lokacij, vendar tam kombiniramo to grajenje konjic proizvodnje z baterijskimi sistemi," napoveduje Vizjak.
Elektrarni, razprostrti na devetih hektarjih zemljišča, sta stali dobre štiri milijone evrov.
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