Odprli prenovljene operacijske dvorane urgentnega kirurškega bloka

Z današnjim odprtjem se zaključuje večji del prenove osrednjega kirurškega dela urgence, kjer so na 900 kvadratnih metrih dve veliki sodobni operacijski dvorani in tri male z vsemi pripadajočimi prostori. V prihodnjih šestih mesecih bo predvidoma zaključena in v uporabo predana še zadnja velika hibridna operacijska dvorana v urgentnem kirurškem bloku v velikosti 80 kvadratnih metrov.

Vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc je pojasnil, da so s prenovo pridobili nove, sodobne prostore, ki bodo koristili pacientom in zaposlenim. Dodal je, da je bilo delo v času prenove zaradi hrupa, prahu in prilagajanja delovnega procesa zelo stresno.

Pojasnil je, da so imeli pred prenovo le eno malo operacijsko dvorano, ki je bila s premično pregradno steno razdeljena na dve, ter štiri "relativno majhne dvorane" za velike posege, ki niso bile vse primerne za vse posege. "Sedaj pa bomo imeli tri velike dvorane, v katerih se bo dalo izvajati praktično katerikoli urgentni kirurški poseg," je pojasnil.

V dveh operacijskih dvoranah so po njegovih besedah danes že pričeli delo. Dodal je, da bo v tretji dvorani, ki bo zaključena v pol leta, mogoče poleg kirurških posegov izvajati tudi interventne posege. "Se pravi, kjer s posebnimi katetri po žilah opravljamo posege, ki jih akutni poškodovanci ali akutni oboleli pacienti potrebujejo," je dejal. Pojasnil je, da pacientov tako ne bo več treba seliti med operacijskimi dvoranami, kar je zanje veliko bolj varno.