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Odprli prenovljene operacijske dvorane urgentnega kirurškega bloka

Ljubljana, 10. 11. 2026 17.24 pred 40 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA M.S.
Odprtje prenovljene operacijske dvorane

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so odprli prenovljene operacijske dvorane urgentnega kirurškega bloka. S prenovo so dobili dve veliki, sodobni operacijski dvorani in tri manjše operacijske dvorane. V pol leta bo predvidoma zaključena še zadnja velika operacijska dvorana, so pojasnili na odprtju.

Z današnjim odprtjem se zaključuje večji del prenove osrednjega kirurškega dela urgence, kjer so na 900 kvadratnih metrih dve veliki sodobni operacijski dvorani in tri male z vsemi pripadajočimi prostori. V prihodnjih šestih mesecih bo predvidoma zaključena in v uporabo predana še zadnja velika hibridna operacijska dvorana v urgentnem kirurškem bloku v velikosti 80 kvadratnih metrov.

Vodja urgentnega kirurškega bloka UKC Ljubljana Uroš Tominc je pojasnil, da so s prenovo pridobili nove, sodobne prostore, ki bodo koristili pacientom in zaposlenim. Dodal je, da je bilo delo v času prenove zaradi hrupa, prahu in prilagajanja delovnega procesa zelo stresno.

Pojasnil je, da so imeli pred prenovo le eno malo operacijsko dvorano, ki je bila s premično pregradno steno razdeljena na dve, ter štiri "relativno majhne dvorane" za velike posege, ki niso bile vse primerne za vse posege. "Sedaj pa bomo imeli tri velike dvorane, v katerih se bo dalo izvajati praktično katerikoli urgentni kirurški poseg," je pojasnil.

V dveh operacijskih dvoranah so po njegovih besedah danes že pričeli delo. Dodal je, da bo v tretji dvorani, ki bo zaključena v pol leta, mogoče poleg kirurških posegov izvajati tudi interventne posege. "Se pravi, kjer s posebnimi katetri po žilah opravljamo posege, ki jih akutni poškodovanci ali akutni oboleli pacienti potrebujejo," je dejal. Pojasnil je, da pacientov tako ne bo več treba seliti med operacijskimi dvoranami, kar je zanje veliko bolj varno.

Nadzorna medicinska sestra urgentnega kirurškega bloka Vida Bračko je ob odprtju poudarila, da bodo zaposleni v novih prostorih lažje opravljali svoje poslanstvo. "Naše poslanstvo sicer ostaja enako. Biti tukaj za človeka, ko nas najbolj potrebuje," je dejala.

Urgentni kirurški blok letno obravnava do 80.000 pacientov, celotna urgenca UKC Ljubljana pa približno 170.000. Vsaka izboljšava infrastrukture in organizacije dela zato neposredno vpliva na zdravstveno oskrbo velikega dela prebivalcev vse Slovenije, je poudaril državni sekretar na ministrstvu za zdravje Simon Novak. Dodal je, da je država za ta projekt zagotovila skoraj 30 milijonov evrov proračunskih sredstev.

Investicija obsega rekonstrukcijo in celovito prenovo več kot 2200 kvadratnih metrov prostorov ter nakup sodobne medicinske opreme, ki bo omogočila učinkovitejšo organizacijo dela, hitrejšo obravnavo pacientov in nadaljnje izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe, so sporočili z ministrstva.

Dodal je, da posodabljanje zdravstvenega sistema ni enkraten projekt, temveč stalen proces. Zavezal se je, da bodo na ministrstvu v prihodnje nadaljevali vlaganja v zdravstveno infrastrukturo, opremo in razvoj zmogljivosti po vsej Sloveniji.

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ukc ljubljana operacijska dvorana

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KOMENTARJI3

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Anion6anion
10. 11. 2026 18.05
A to je že del zasebnega zdravstva v prostorih javnega UKC ?
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0 0
lakala28
10. 11. 2026 18.00
Da smo si na jasnem: to je uspeh vlade dr. Golobba, ne vlade prevarantov. vlada prevarantov pod vodstvom bolnika pospešeno privatizira zdravstvo, kar pomeni, da bodo čakalne vrste še daljše, ker bo denarja za javno zdrvstvo še manj oz. bo več za doplačila, pa ne v nekaj 10 EUR.
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+1
1 0
Teofil
10. 11. 2026 18.04
DR.Golobove dvorane so odprli spomladi,tudi prisostvoval je otvoritvi,kakor tudi odprtju predora na drugem tiru
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0 0
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