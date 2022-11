Odprli prvo prenovljeno malo počivališče ob avtocestah

"Mala počivališča so prvi in morda tudi edini stik uporabnikov v tranzitu čez Slovenijo, so t. i. ogledalo Slovenije. Ta so bila pred prenovo dotrajana, neustrezna, uničena ter nevredna uporabnika slovenskega avtocestnega križa. Zato z današnjim dnem z velikim zadovoljstvom odpravljamo ta črni madež na slovenskih avtocestah ter jih delamo bolj prijazne in moderne," je na današnji slovesnosti ob predaji prvega prenovljenega malega počivališča v uporabo dejal predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak. Ob tem se je uporabnikom avtocestnega omrežja opravičil za vsa ta leta neustreznih in nedostojnih malih počivališč.

Poleg parkirnih prostorov bodo po novem na vseh malih počivališčih med drugim okrepčevalnica, sanitarije, otroško igrišče ter prostor za počitek in rekreacijo, so v sporočilu za javnost spomnili na Darsu. Kot zagotavljajo, bodo mala počivališča prijaznejša do uporabnikov osebnih vozil in avtodomov, saj bo tovornim vozilom po novem dostop nanje prepovedan. Počivališča bodo prav tako opremljena z video nadzorom, predvidene pa so še polnilnice za električna vozila, postaje za oskrbo avtodomov in informacijske table.