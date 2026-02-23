Odprli smučišče, žičnica pa ni hotela sodelovati

Kot so še sporočili iz Marproma, večina žičniških naprav obratuje od 9. ure naprej, ostale pa bodo pričele delovati z manjšo zamudo. Za otroke iz smučarskih šol so za prevoz na Pohorje zagotovili dodatne avtobuse.

Na Mariborskem Pohorju je sicer te dni pričakovati velik obisk, saj so se prav danes za okoli 120.000 učencev in dijakov z vzhoda države začele zimske počitnice.