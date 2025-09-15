Svetli način
Slovenija

Odprli so priključek Dragomer med Brezovico in Vrhniko

Log-Dragomer, 15. 09. 2025 17.45 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
35

Vodstvo Darsa je skupaj z infrastrukturno ministrico Alenko Bratušek in županoma občin Log-Dragomer ter Brezovica slovesno pospremilo odprtje avtocestnega priključka Dragomer na odseku primorske avtoceste med Brezovico in Vrhniko. Gre za naložbo v varnost, pretočnost in povezljivost, je poudarila ministrica.

Kot je v nagovoru zbranim na slovesnosti povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, je projekt izgradnje priključka za prebivalce občin Log-Dragomer in Brezovica velikega pomena, saj razbremenjuje obstoječi priključek Brezovica, hkrati pa je tudi lep primer dobrega sodelovanja občin, države, Darsa in izvajalcev.

Med drugim zajema delno preureditev avtoceste za bodočo šestpasovnico na območju ter gradnjo novega štirikrakega avtocestnega priključka. Priključek se ob tem navezuje na obstoječo regionalno cesto Brezovica-Vrhnika, poleg tega pa so v sklopu projekta uredili tudi zahodno obvozno Brezovice vse do nivojskega prehoda prek železniške proge Ljubljana-Divača pri Vnanjih Goricah z navezavo na obstoječo cesto Brezovica-Podpeč, je podrobneje pojasnila Bratuškova.

Ob tem je izpostavila, da se vlaganja v cestno infrastrukturo z načrtovanimi dodatnimi izboljšavami tudi za pretočnost na širšem območju Ljubljane nadaljujejo. "Ob pospešenem izvajanju obsežnih in nujno potrebnih del po vsej državi se znova zahvaljujem vsem uporabnikom naših cest, avtocest za razumevanje, na žalost drugače pač ne gre," je podčrtala ministrica.

Še ta mesec naj bi tako stekla dela za širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano v šestpasovnico, medtem ko naj bi se dela za širitev primorske avtocestne vpadnice začela čez dve leti.

Bratuškova je omenila rekordna vlaganja v cestno in železniško infrastrukturo v času mandata aktualne vlade. "V obdobju od leta 2022 do leta 2026 bomo investirali sedem milijard v našo infrastrukturo, in to zato, da bo bolj varna in na koncu tudi bolj pretočna," je še dejala.

"Upam, da bodo tiste dolge kolone, ki smo jih zdaj doživljali pred izhodom za Brezovico, s tem križiščem bistveno manjše," pa je dejal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Novi priključek je po njegovem prepričanju pomemben predvsem zato, ker bodo razbremenili križišče v Brezovici. "Že zdaj je po podatkih nekje 35 odstotkov prometa prevzel ta priključek. V bodoče mislim, da ga bo še več," je prepričan.

Sicer pa je po njegovih navedbah odprtje priključka Dragomer samo en kamenček v mozaiku večje pretečnosti. "Ko bo zgrajen tretji pas od Kozarij do Kosez ter od Kozarij do Verda, bo potem priključek zaživel v polni funkciji," je ocenil.

O pomenu odprtja priključka za lokalno prebivalstvo je spregovoril tudi župan Občine Brezovica Metod Ropret. "S tem smo dobili še eno možnost vstopanja in izstopanja s te najbolj obremenjene avtoceste v Sloveniji in to prinaša za nas ogromno, predvsem v delovnih dneh," je izpostavil.

Se pa po njegovih besedah zgodba zaplete v času poletne sezone, ko z vseh strani pritisne tranzitni promet in so razmere skorajda neobvladljive. "Verjamem, da po vzoru tudi drugih držav lahko najdemo način, kako bomo te tujce, turiste obdržali na avtocesti in s tem seveda naredili promet tako na naših zalednih državnih cestah kot tudi na lokalnih cestah bistveno bolj varen in pretočen. Velik ali pa največji korak v teh prizadevanjih bo zagotovo izgradnja tretjega pasu," je še poudaril Ropret.

Začetki aktivnosti izgradnje priključka sicer po besedah Ribiča segajo v leto 2010, ko je bil sprejet državni prostorski načrt. Pet let zatem so pripravili projektno dokumentacijo, leta 2022 pa je bil narejen investicijski program. Gradbena dela so stekla leta 2023 in trajala dve leti. Vrednost investicije je približno 35 milijonov evrov, od tega je dve tretjini sredstev prispeval Dars, ostalo Direkcija RS za infrastrukturo ter občini Brezovica in Log-Dragomer.

log dragomer cesta priključek odprtje
KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Japa Jade
15. 09. 2025 18.37
Izgleda, da bo to nova točka kjer se bodo kreiral stoječ zastoj, kot včeraj ob 20:00 v smeri LJ, drugega razloga na cesti ni bilo.
ODGOVORI
0 0
Definbahija
15. 09. 2025 18.34
Kaj dela tu AB, če je zadnjič prevalila krivdo obnove HC Rebrnice na DARS, kjer je jasno rekla da ona je ministrica in ne investitor.?
ODGOVORI
0 0
r h
15. 09. 2025 18.33
Stari, kako pa ta naša Bratuškova izgleda. Očitno ji je pošteno življenje pustilo pečat na obrazu.
ODGOVORI
0 0
frenk707
15. 09. 2025 18.32
-2
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, danes opozicijska nsi pa je to vse skupaj podpirala in odobravala, ker je pri tem sodelovala in si je pošteno omastila brke.
ODGOVORI
2 4
Tami69
15. 09. 2025 18.31
+3
Pojužnali so kaj? Aja ni bilo LGBT Maljevca zraven..!
ODGOVORI
3 0
HolopjeHitler
15. 09. 2025 18.30
-2
Bolj me zanima koliko smo preplačali ta odsek in ali nam Bratuška garantira z lastnim premoženjem, da ga naslednjih 70 let ne bo treba obnavljati? Direktor nemških avtocest: Avtocesta je trajna dobrina. To nimaš kaj obnavljati. Direktor Darsa: Avtoceste je treba kar naprej obnavljati. Nemčija je denacificirana, Slovenijo to čaka po volitvah 2026.
ODGOVORI
0 2
1butnskala
15. 09. 2025 18.29
-1
frenki, s 3 pasom od Domžal di Ljubljane se bo pač Jansa okitil
ODGOVORI
0 1
Japa Jade
15. 09. 2025 18.27
+1
Tisit, ki so ga tako težko čakali vedo že povedati, da se je čakanje na vključitev na AC v smeri Ljubljane podaljšalo, ker tam stoji še vedno stari STARINSKI semafor, namesto krožnega križišča. Saj ne vem kakđna primerjava bi bila tule umestna, da bi bilo bolj jasno kakšno neumnost so naredili, mogoče celo namenoma.
ODGOVORI
1 0
NiGenocid
15. 09. 2025 18.31
+1
slovenci ne znajo voziti v kroznem!! Bolje semafor!
ODGOVORI
1 0
zapiramvamustaaa
15. 09. 2025 18.27
+2
Kolko milijončkov se je spet izgubilo nekomu v žep?
ODGOVORI
2 0
frenk707
15. 09. 2025 18.30
+3
janševec, spet druge sodiš po sebi,.... v prejšnji vladi so izvajalci nakazovali denar inštitutu JEK,... požarreportu, in izdajateljem nore24 in Demokracije.
ODGOVORI
3 0
frenk707
15. 09. 2025 18.26
-3
Če bi krajani Dragomera čakali na janševce, ga nikoli ne bi imeli,... AC priključka namreč, čeprav je tam veliko janševcev
ODGOVORI
2 5
ArseneLupin
15. 09. 2025 18.31
-1
Frenk, pri katerem psihiatru ste vpisani???
ODGOVORI
0 1
mali.mato
15. 09. 2025 18.23
+7
Kitajci bi to zgradili v pol leta.
ODGOVORI
7 0
Pamir
15. 09. 2025 18.27
+1
Itak, rdeči komunisti Kitajci vse delajo 5x hitreje.
ODGOVORI
1 0
Pamir
15. 09. 2025 18.21
-3
Odlično čestitke.Zakaj se med janševanji ni ničesar zgradilo?
ODGOVORI
0 3
Neodim112
15. 09. 2025 18.19
+4
Kdaj bo AC do Portoroža ? V svetem nikoli.
ODGOVORI
4 0
frenk707
15. 09. 2025 18.24
+1
Vrtovec je bil odličen prometni minister v pacientovi vladi,.... pa ni nič ukrenil, da bi bila AC do Portoroža.
ODGOVORI
2 1
Ricola Swiss
15. 09. 2025 18.19
+3
A je bil frekn007, tudi na otvoritvi?
ODGOVORI
3 0
Perovskia
15. 09. 2025 18.22
+3
Ahhhhh kje. Frenk dela ko ima pa cas, more pa povstat po 0.5€ da preživi. Ne bit tak bogi je
ODGOVORI
3 0
2mt8
15. 09. 2025 18.18
+2
Bratuškova samo štanca anekse ki na koncu potrojijo ceno in pride na otvoritev malo pojest pa popit.
ODGOVORI
5 3
PoldeVeliki
15. 09. 2025 18.18
+5
V drugem članku pišejo, da iščejo tri Svobodnjake iz Maribora.
ODGOVORI
5 0
Burgman
15. 09. 2025 18.17
-1
Frennk Saj zaradi nje bi prisli
ODGOVORI
0 1
Sushilover
15. 09. 2025 18.11
+1
ja pa iiii - v četrtek grem po tem delu AC do Italije na poslovno pot... poročam, kako bo šlo.
ODGOVORI
1 0
oježeš
15. 09. 2025 18.20
+1
V redu je, prevozna je bila že 30. 7. 2025
ODGOVORI
2 1
ljubitelj
15. 09. 2025 18.11
+1
Frenk ti potrebuješ strokovnjaka psihiatrične stroke!
ODGOVORI
4 3
