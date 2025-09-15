Odprli so priključek Dragomer med Brezovico in Vrhniko

Med drugim zajema delno preureditev avtoceste za bodočo šestpasovnico na območju ter gradnjo novega štirikrakega avtocestnega priključka. Priključek se ob tem navezuje na obstoječo regionalno cesto Brezovica-Vrhnika, poleg tega pa so v sklopu projekta uredili tudi zahodno obvozno Brezovice vse do nivojskega prehoda prek železniške proge Ljubljana-Divača pri Vnanjih Goricah z navezavo na obstoječo cesto Brezovica-Podpeč, je podrobneje pojasnila Bratuškova.

Kot je v nagovoru zbranim na slovesnosti povedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek , je projekt izgradnje priključka za prebivalce občin Log-Dragomer in Brezovica velikega pomena, saj razbremenjuje obstoječi priključek Brezovica, hkrati pa je tudi lep primer dobrega sodelovanja občin, države, Darsa in izvajalcev.

Ob tem je izpostavila, da se vlaganja v cestno infrastrukturo z načrtovanimi dodatnimi izboljšavami tudi za pretočnost na širšem območju Ljubljane nadaljujejo. "Ob pospešenem izvajanju obsežnih in nujno potrebnih del po vsej državi se znova zahvaljujem vsem uporabnikom naših cest, avtocest za razumevanje, na žalost drugače pač ne gre," je podčrtala ministrica.

Še ta mesec naj bi tako stekla dela za širitev štajerske avtocestne vpadnice v Ljubljano v šestpasovnico, medtem ko naj bi se dela za širitev primorske avtocestne vpadnice začela čez dve leti.

Bratuškova je omenila rekordna vlaganja v cestno in železniško infrastrukturo v času mandata aktualne vlade. "V obdobju od leta 2022 do leta 2026 bomo investirali sedem milijard v našo infrastrukturo, in to zato, da bo bolj varna in na koncu tudi bolj pretočna," je še dejala.

"Upam, da bodo tiste dolge kolone, ki smo jih zdaj doživljali pred izhodom za Brezovico, s tem križiščem bistveno manjše," pa je dejal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič.

Novi priključek je po njegovem prepričanju pomemben predvsem zato, ker bodo razbremenili križišče v Brezovici. "Že zdaj je po podatkih nekje 35 odstotkov prometa prevzel ta priključek. V bodoče mislim, da ga bo še več," je prepričan.

Sicer pa je po njegovih navedbah odprtje priključka Dragomer samo en kamenček v mozaiku večje pretečnosti. "Ko bo zgrajen tretji pas od Kozarij do Kosez ter od Kozarij do Verda, bo potem priključek zaživel v polni funkciji," je ocenil.

O pomenu odprtja priključka za lokalno prebivalstvo je spregovoril tudi župan Občine Brezovica Metod Ropret. "S tem smo dobili še eno možnost vstopanja in izstopanja s te najbolj obremenjene avtoceste v Sloveniji in to prinaša za nas ogromno, predvsem v delovnih dneh," je izpostavil.

Se pa po njegovih besedah zgodba zaplete v času poletne sezone, ko z vseh strani pritisne tranzitni promet in so razmere skorajda neobvladljive. "Verjamem, da po vzoru tudi drugih držav lahko najdemo način, kako bomo te tujce, turiste obdržali na avtocesti in s tem seveda naredili promet tako na naših zalednih državnih cestah kot tudi na lokalnih cestah bistveno bolj varen in pretočen. Velik ali pa največji korak v teh prizadevanjih bo zagotovo izgradnja tretjega pasu," je še poudaril Ropret.

Začetki aktivnosti izgradnje priključka sicer po besedah Ribiča segajo v leto 2010, ko je bil sprejet državni prostorski načrt. Pet let zatem so pripravili projektno dokumentacijo, leta 2022 pa je bil narejen investicijski program. Gradbena dela so stekla leta 2023 in trajala dve leti. Vrednost investicije je približno 35 milijonov evrov, od tega je dve tretjini sredstev prispeval Dars, ostalo Direkcija RS za infrastrukturo ter občini Brezovica in Log-Dragomer.