Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Odprlo se je več kot 3100 volišč, volivci izbirajo župane in svetnike

Ljubljana, 15. 11. 2026 06.57 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Glasovanje na referendumu

Volivci bodo na lokalnih volitvah, ki bodo devete v samostojni Sloveniji, izbirali nova občinska vodstva. V 212 občinah bodo poleg županov volili tudi člane občinskih svetov in ožjih delov občin. Ob 7. uri se je odprlo 3116 volišč, na katerih bo mogoče glas oddati do 19. ure. Prve delne izide glasovanja je pričakovati po 20. uri.

Za župansko mesto se na tokratnih volitvah poteguje 614 kandidatov, med njimi je 123 žensk. V 12 mestnih občinah imajo skupno 77 kandidatov. Največ jih je v prestolnici, in sicer 15, v Mariboru in Kopru pa jih kandidira po deset.

V 45 občinah je že vnaprej znano, kdo jih bo v prihodnjem mandatu vodil, saj je župansko kandidaturo vložil po le en kandidat, večinoma aktualni župan. Tam, kjer nihče od kandidatov ne bo prejel več kot polovice glasov, se bosta najbolje uvrščena pomerila v drugem krogu, ki bo 29. novembra.

Volilna skrinjica
Volilna skrinjica
FOTO: AP

Ob županskih volitvah bodo volivci v nedeljo izbirali tudi člane občinskih svetov. Na te položaje kandidira skupno 18.016 kandidatov. Hkrati z volitvami v občinske svete potekajo tudi volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V občinske svete pa v nekaterih občinah volijo tudi predstavnike italijanske, madžarske in romske skupnosti. Medtem ko se župani volijo po večinskem sistemu, se člani občinskih svetov v nekaterih občinah volijo po večinskem, v nekaterih pa po proporcionalnem sistemu. V občinah z večinskim sistemom se glasuje za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti, v tistih s proporcionalnim sistemom pa volivec glasuje za eno listo kandidatov, pri čemer lahko posameznemu kandidatu na njej odda preferenčni glas. Volivci tako na volišču prejmejo več glasovnic.

Vsak volilni upravičenec bo lahko volil samo v tisti občini, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Možno je glasovanje na domu in glasovanje po pošti iz Slovenije, o čemer pa je bilo treba volilne komisije prej obvestiti.

Svoj glas bo lahko oddalo nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev. Medtem ko so še na prejšnjih lokalnih volitvah vse od leta 2002 lahko glasovali tudi državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, tokrat ti volilne pravice nimajo, saj je bil nedavno uveljavljen zakon, ki jim jo je odvzel. Volijo lahko le državljani Slovenije in držav članic EU.

Za organizacijo lokalnih volitev so pristojne občinske volilne komisije, te pa bodo podatke o izidih in udeležbi vnašale v spletno aplikacijo na spletni strani Državne volilne komisije, ki jo je ta pripravila v sodelovanju z ministrstvom za lokalno samoupravo.

Občinske volilne komisije bodo čez dan v omenjeno aplikacijo vnesle podatke o volilni udeležbi do 11. in do 16. ure, prvi delni izidi glasovanja pa bodo znani po 20. uri, so pojasnili na ministrstvu. Po njihovih navedbah se bodo podatki v aplikaciji osveževali predvidoma do 1. ure v ponedeljek oz. do preštetja večine glasov v vseh občinah. Glede na pretekle izkušnje je pričakovati, da vse občinske volilne komisije vseh rezultatov do takrat ne bodo vnesle in bodo z vnosom nadaljevale v ponedeljek zjutraj, so dodali.

Do zaprtja volišč velja volilni molk, v tem času je nagovarjanje volivcev prepovedano.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
lokalne volitve slovenija odloča 2026

Pozor, vozniki: Zimska oprema odslej obvezna

Mesec dni po vselitvi: radost za zaprte, izziv za zaposlene

24ur.com Odprla so se volišča za osme lokalne volitve v zgodovini Slovenije
24ur.com Začetek volilne kampanje: še mesec do lokalnih volitev
24ur.com Zelena, modro-vijolična in bela glasovnica
24ur.com 15. novembra gremo na lokalne volitve
24ur.com Odprla so se volišča za drugi krog županskih volitev
24ur.com Odprtih bo preko 3500 volišč
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
bibaleze
Portal
Nekoč je ob dveh inkubatorjih upala na boljši jutri. Danes jo "skrbijo" domače naloge in otroški prepirčki
Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena
Slovenci vse pogosteje izbirajo kratka in nenavadna imena
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
Kate Middleton ima za rojstne dneve svojih otrok prav posebno tradicijo
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
Sin jo je po zlomu kolka hotel poslati v dom za starejše: Z enim stavkom ga je utišala
zadovoljna
Portal
Cher priznala, zakaj je zavrnila enega najbolj zaželenih moških vseh časov
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
Tedenski horoskop: Tehtnice morajo sprejeti odločitev, bike čaka več topline
Dnevni horoskop: Vodnarke čaka prijetno presenečenje, ribam bo pomagala intuicija
Dnevni horoskop: Vodnarke čaka prijetno presenečenje, ribam bo pomagala intuicija
To je najbolj ženstveni modni kos letošnje zime
To je najbolj ženstveni modni kos letošnje zime
vizita
Portal
To priljubljeno živilo lahko pospešuje zamaščenost jeter: mnogi ga uživajo skoraj vsak dan
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Spremembe pri hoji pri Parkinsonovi bolezni naj bi bile opazne že 7 let prej
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
Znana igralka razkrila svojo rutino za zdravo staranje: zavrača ekstremne diete
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
Zakaj je danes tako težko prositi za pomoč, čeprav o duševnem zdravju govorimo več kot kadar koli prej?
cekin
Portal
Rekordna ločitev na obzorju? Kako ena napaka ogroža milijarde
Milijoni z enim klikom: Kako slavni bogatijo z objavami na spletu?
Milijoni z enim klikom: Kako slavni bogatijo z objavami na spletu?
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Evropska država ima 70 milijard v zlatu. Kaj se zgodi v primeru krize
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
Od dedkovega poklica do treh poslov: Navdihujoča kulinarična zgodba
moskisvet
Portal
Po diagnozi raka prostate je skoraj obupal: Nato je našel pot nazaj
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Kaj samski v zrelejših letih resnično pričakujejo od nove zveze
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
Seks, izdaje, umori in skrivnosti: 5 največjih škandalov kraljevih družin
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
Vedno znova vas prizadene, nato pa se opraviči: zakaj še vedno verjamete?
dominvrt
Portal
Bi živeli na vodi? Na teh nizozemskih otočkih avtomobilov sploh ne poznajo
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Ste posteljo postavili na napačno mesto? To lahko vpliva na kakovost vašega spanca
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Skriti znaki poškodb v domu, ki vas lahko stanejo celo premoženje
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
Hiša za skoraj 23 milijonov evrov ima vse: kino, razgled, bazen in bar kar v vodi
okusno
Portal
Toplo nedeljsko kosilo: 7 jedi za hladne novembrske dni
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Večina pri zamrzovanju banan dela napako: Tako jih je bolje shraniti
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Praznični recepti iz MasterChefa: Zdaj jih lahko pripravite tudi sami
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
Nepričakovana sestavina iz hladilnika, ki lahko ublaži neprijeten vonj po ribah med peko
voyo
Portal
Dvanajstega ponoči
Brat
Brat
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Okus strasti
Okus strasti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2083