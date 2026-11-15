Odprlo se je več kot 3100 volišč, volivci izbirajo župane in svetnike

V 45 občinah je že vnaprej znano, kdo jih bo v prihodnjem mandatu vodil, saj je župansko kandidaturo vložil po le en kandidat, večinoma aktualni župan. Tam, kjer nihče od kandidatov ne bo prejel več kot polovice glasov, se bosta najbolje uvrščena pomerila v drugem krogu, ki bo 29. novembra.

Za župansko mesto se na tokratnih volitvah poteguje 614 kandidatov, med njimi je 123 žensk. V 12 mestnih občinah imajo skupno 77 kandidatov. Največ jih je v prestolnici, in sicer 15, v Mariboru in Kopru pa jih kandidira po deset.

Ob županskih volitvah bodo volivci v nedeljo izbirali tudi člane občinskih svetov. Na te položaje kandidira skupno 18.016 kandidatov. Hkrati z volitvami v občinske svete potekajo tudi volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. V občinske svete pa v nekaterih občinah volijo tudi predstavnike italijanske, madžarske in romske skupnosti. Medtem ko se župani volijo po večinskem sistemu, se člani občinskih svetov v nekaterih občinah volijo po večinskem, v nekaterih pa po proporcionalnem sistemu. V občinah z večinskim sistemom se glasuje za toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti, v tistih s proporcionalnim sistemom pa volivec glasuje za eno listo kandidatov, pri čemer lahko posameznemu kandidatu na njej odda preferenčni glas. Volivci tako na volišču prejmejo več glasovnic.

Vsak volilni upravičenec bo lahko volil samo v tisti občini, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. Možno je glasovanje na domu in glasovanje po pošti iz Slovenije, o čemer pa je bilo treba volilne komisije prej obvestiti.

Svoj glas bo lahko oddalo nekaj več kot 1,6 milijona volilnih upravičencev. Medtem ko so še na prejšnjih lokalnih volitvah vse od leta 2002 lahko glasovali tudi državljani tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji, tokrat ti volilne pravice nimajo, saj je bil nedavno uveljavljen zakon, ki jim jo je odvzel. Volijo lahko le državljani Slovenije in držav članic EU.

Za organizacijo lokalnih volitev so pristojne občinske volilne komisije, te pa bodo podatke o izidih in udeležbi vnašale v spletno aplikacijo na spletni strani Državne volilne komisije, ki jo je ta pripravila v sodelovanju z ministrstvom za lokalno samoupravo.

Občinske volilne komisije bodo čez dan v omenjeno aplikacijo vnesle podatke o volilni udeležbi do 11. in do 16. ure, prvi delni izidi glasovanja pa bodo znani po 20. uri, so pojasnili na ministrstvu. Po njihovih navedbah se bodo podatki v aplikaciji osveževali predvidoma do 1. ure v ponedeljek oz. do preštetja večine glasov v vseh občinah. Glede na pretekle izkušnje je pričakovati, da vse občinske volilne komisije vseh rezultatov do takrat ne bodo vnesle in bodo z vnosom nadaljevale v ponedeljek zjutraj, so dodali.

Do zaprtja volišč velja volilni molk, v tem času je nagovarjanje volivcev prepovedano.