Odprt drugi prijavni rok za vpis v študijski program

Za drugi prijavni rok je sicer skupaj razpisanih 6.696 vpisnih mest, in sicer 4.623 mest za redni študij in 2.073 mest za izredni študij. Na Univerzi v Ljubljani je tako prostih 2.682 vpisnih mest (1.897 rednih in 785 izrednih), na Univerzi v Mariboru je prostih 2.172 vpisnih mest (1.603 rednih in 569 izrednih), na Univerzi na Primorskem je prostih 642 vpisnih mest (441 rednih in 201 izrednih), na Univerzi v Novi Gorici je prostih 217 vpisnih mest (182 za redni in 35 za izredni študij), Univerza v Novem mestu ima prostih 210 vpisnih mest (116 za redni in 94 za izredni študij), Nova univerza ima 166 prostih vpisnih mest (91 za redni in 75 za izredni študij), javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi pa imajo prostih 607 vpisnih mest (293 za redni in 314 za izredni študij), so sporočili s šolskega ministrstva.