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Odprt je nov razpis Mladi upi

Ljubljana, 01. 10. 2026 16.38 pred 4 urami 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Lia Krvina-karateistka

V 13 letih Zavarovalnica Triglav in njen zavod za družbeno odgovorne aktivnosti Vse bo v redu podprla že skoraj 170 mladih talentov.

Odprt je nov razpis projekta Mladi upi, s katerim Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu že vrsto let podpirata nadarjene mlade športnike, para-športnike, umetnike in znanstvenike. Program jim pomaga premagovati ovire na poti do njihovih ciljev ter jim omogoča, da svoj potencial razvijajo v vrhunske dosežke.

Za vsakim uspehom stojijo leta dela, odrekanj in vztrajnosti. A tudi največji talenti na poti pogosto potrebujejo podporo, ki jim omogoči dostop do izobraževanj, opreme, tekmovanj ali novih razvojnih priložnosti. Prav zato projekt Mladi upi že vrsto let pomaga mladim, da lahko naredijo naslednji korak na poti do svojih ciljev.

Kika Zsomi Kralj-klarinetistka
Kika Zsomi Kralj-klarinetistka
FOTO: Arhiv ponudnika

Sanje potrebujejo pogum in podporo

Med nekdanjimi mladimi upi sta tudi glasbenica Lara Mršnik Čemažar in fizik Žan Arsov, ki vsak na svojem področju dokazujeta, kako pomembna je podpora v ključnih trenutkih razvoja. Lari je finančna pomoč omogočila udeležbo na mojstrskem tečaju in vrnitev na študij v ZDA, kjer nadaljuje svoje glasbeno izobraževanje. "Poleg tega sem spoznala številne ljudi, ki mladim talentom pomagajo na poti do uspeha. Vsem, ki razmišljajo o prijavi, svetujem, da izkoristijo to priložnost, saj lahko pomembno pripomore k uresničevanju ciljev ter odpre vrata novim izkušnjam, poznanstvom in razvoju," vabi k prijavi nadobudna umetnica.

Da lahko podpora pomembno vpliva na razvoj talentov, potrjuje tudi nekdanji mladi up Žan Arsov, danes študent fizike in perspektivni mladi raziskovalec. "Podpora programa Mladi upi mi je odprla številne možnosti na področju fizike in astronomije. Omogočila mi je dostop do opreme, s katero sem lahko samozavestno in konkurenčno sodeloval pri različnih dejavnostih. Danes se poleg študija ukvarjam tudi s pripravo tekmovalcev na mednarodna tekmovanja iz astronomije in astrofizike. Veselim se poti v svet znanosti, ki mi jo pomaga graditi tudi podpora v okviru razpisa Zavarovalnice Triglav," nam je zaupal mladi znanstvenik.

Žan Arsov-znanstvenik; astronomija in druge naravoslovne vede
Žan Arsov-znanstvenik; astronomija in druge naravoslovne vede
FOTO: Arhiv ponudnika

Vlaganje v mlade pomeni vlaganje v prihodnost

V 13 letih je Zavarovalnica Triglav in njen zavod za družbeno odgovorne aktivnosti Vse bo v redu podprl že 169 mladih upov. "Vsak dosežek se začne s pogumom, da si upamo sanjati. Z razpisom Mladi upi želimo mladim pomagati, da svojim sanjam dodajo še priložnost za razvoj. Še posebej nas navdihujejo zgodbe nekdanjih mladih upov, ki dokazujejo, da lahko talent, predanost in prava podpora vodijo do izjemnih rezultatov na področju športa, umetnosti in znanost," poudarja ob odprtju novega razpisa direktorica Zavoda Vse bo v redu Tjaša Kolenc Filipčič.

Podpisani pod novo generacijo uspehov

Razpis Mladi upi bo odprt od 29. septembra do 20. oktobra 2026. K prijavi na spletni strani www.mladi-upi.si so vabljeni nadarjeni mladi s področij športa, para-športa in umetnosti, stari od 16 do 20 let, ter znanosti, stari od 17 do 21 let, ki izkazujejo nadpovprečne dosežke, predanost in potencial za nadaljnji razvoj. V Zavarovalnici Triglav in Zavodu Vse bo v redu želijo biti podpisani pod nove športne uspehe, umetniške dosežke in znanstvene preboje, predvsem pa pod zgodbe mladih, ki s talentom, predanostjo in vztrajnostjo svoje potenciale spreminjajo v edinstvene dosežke.

Lia Krvina-karateistka
Lia Krvina-karateistka
FOTO: Arhiv ponudnika

 

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