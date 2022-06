Odprt razpis za štipendije za deficitarne poklice

Od danes do vključno petka, 23. 9. 2022, lahko dijaki, ki bodo v šolskem letu 2022/2023 vpisani v prvi letnik enega od izobraževalnih programov srednjega poklicnega, srednjega strokovnega ali poklicno-tehničnega izobraževanja, oddajo vlogo za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Letošnja novost je tudi možnost oddaje elektronske vloge.

Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani Sklada in na portalu e-Uprave. Višina dodeljene mesečne štipendije na posameznika je 107,42 evra. Dijak štipendijo prejema do konca šolanja, mesečno izplačilo štipendij pa je izvedeno do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka, prav tako ne vpliva na višino plačila dohodnine. Dijak pa lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice.