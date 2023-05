Odprta čarterska sezona: potniki z Brnika poleteli na Kreto in Santorini

V poletni sezoni bo na voljo kar 39 destinacij v 20 državah. Poleg omenjenih bodo organizirana potovanja s turističnimi agencijami letos na voljo še v Tunizijo (Monastir in Djerba), na Malto, Madeiro, Azore, Zelenortske otoke, v Porto, Palermo, Maroko, Lurd, Split, Tivat, Jordanijo, Manchester, Köln, Rotterdam, Rigo, Rovaniemi in na Islandijo.

Pestrejša ponudba letov je letos na voljo v Španijo, kjer lahko počitnikarji odkrivajo Barcelono, Vitorio, Sevillo, Girono, Malago, Palma de Mallorco in Tenerife. Večkrat tedensko bodo na voznem redu tudi leti v Egipt (Hurghada in Sharm El Sheikh) in Turčijo (Antalya).

Kot so sporočili s Fraporta, bodo med poletjem najpogosteje na voljo leti v Grčijo, Španijo, Egipt in Turčijo. Obiskati bo mogoče deset grških otokov: Kreto, Karpatos, Kefalonijo, Kos, Lefkas, Lemnos, Rodos, Samos, Santorini in Zakintos.

Lete na omenjene destinacije bo izvajalo osem čarterskih prevoznikov – Trade Air, Aegean Airlines, Nouvelair, Freebird, Fly Egypt, Air Malta, Red Sea Airlines in Corendon. Organizatorji potovanj so slovenske turistične agencije Palma, Kompas, Relax, Intelekta, Oasis in avtrijska DTA Touristik.

Okrevanje čarterskega prometa na ravni iz leta 2019

Rast čarterskega prometa na ljubljanskem letališču je sicer spodbudna. Od januarja do aprila 2023 so oskrbeli skoraj enkrat več potnikov kot v enakem obdobju lani. V primerjavi z obdobjem pred epidemijo covida-19 je v prvih štirih mesecih leta 2023 čarterskih potnikov za 38 odstotkov več. V Fraportu načrtujejo, da se bo do konca letošnjega leta njihovo število že povzpelo na raven, ki so jo beležili v letu 2019 – oskrbeli naj bi več kot 150.000 čarterskih potnikov.

"Turistične agencije v letošnji poletni sezoni ponujajo res izjemen nabor čarterskih letov. Počitnice obetajo raziskovanje priljubljenih destinacij vse od Azorov prek celega Sredozemlja do Rdečega morja ter tudi po Severni Evropi. Segment čarterskega prometa prednjači pri okrevanju, saj letos že dosega ravni, ki smo jih beležili pred pandemijo, v letu 2019. Veselimo se prometno pestrega poletja, ko bo na letališču vsak dan mogoče pozdravljati tudi počitnikarje," je ob tem dejala poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel.