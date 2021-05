Odprta kuhna se vrača v petek

"Ljubitelji odlične kulinarike smo v zadnjih letih spremljali izjemno rast in razvoj področij gostinstva in turizma, ki sta bili končno deležni tudi ustrezne prepoznavnosti v svetu, nato pa so se temelji zamajali in mnoge uspešne zgodbe so se skoraj čez noč končale. Čas je, da gostince, ki trdo delajo, podpremo. Verjamem, da ta naloga, ob vseh dobrotah, ki so jih pripravili, ne bo težka," je povedala soustanoviteljica Odprte kuhne Alma Kochavy .

Odprta kuhna bo tudi v novi sezoni ostala zavezana trajnostni naravnanosti, obiskovalce pa pozivajo k upoštevanju ustreznih ukrepov, s katerimi bodo petkova kulinarična druženja varnejša in bolj sproščena. Tako bo poskrbljeno za ustrezno varnostno razdaljo med stojnicami in sedišči, redno razkuževanje vseh površin in možnost brezstičnega plačevanja. Obiskovalci si bodo na več mestih lahko umili in razkužili roke, ponudniki pa bodo prav tako upoštevali vse veljavne ukrepe in navodila, so zagotovili organizatorji kulinarične tržnice.

Obiskovalcem bo v novi sezoni na voljo osvežena ponudba jedi in pijač. Te bodo pripravljali že znani ponudniki, pridružilo pa se bo tudi nekaj novih obedovalnic z vseh koncev Slovenije.

"Sezono bomo začeli z devetimi novimi ponudniki, kasneje pa se jih bo pridružilo še več–novih in povratnikov–med njimi morda tudi kakšna restavracija z Michelinovo zvezdico. Odprta kuhna bo s svojo raznoliko in kakovostno ponudbo ponovno odražala izjemno pestrost, ki jo nudi Slovenija kot gastronomska regija," je poudaril soustanovitelj projektaLior Kochavy.

Želja organizatorjev je obenem Odprto kuhno nadgraditi kot zgled trajnostno naravnane tržnice, ki stremi k zmanjšanju količine odpadkov in njihovemu doslednemu ločevanju, pa tudi k razvoju koncepta ponujanja jedi in pijače v povratni in biorazgradljivi embalaži.

Hkrati se bodo z ohranjanjem uspešnih dobrodelnih sodelovanj in pripravo novih tovrstnih akcij trudili vračati skupnosti, ki jim že vrsto let omogoča delati dobro, so v sporočilu za javnost še zapisali organizatorji.

Odprta kuhna je odprtje svoje devete sezone prvotno sicer načrtovala za 19. marec.