Na Pogačarjevem trgu znova zaživela Odprta kuhna, letos vabi dvakrat tedensko

Odprta kuhna ohranja svojo lokacijo v središču Ljubljane, kamor bo ob lepem vremenu vabila ob četrtkih in petkih. Na številnih stojnicah so že danes na voljo najrazličnejše specialitete; od tradicionalnih slovenskih jedi prek mesa na žaru, okusov Sredozemlja in brezmesnih burgerjev do sladic. Tu so še vina, piva, džin in še več.

"Veseli smo, da lahko našim gostinskim ponudnikom in dolgoletnim prijateljem, ki so jih posledice epidemije še posebej hudo prizadele, ponovno ponudimo platformo, ki bo njihove jedi prinesla med ljudi, na ulico," sta v sporočilu za javnost poudarila soustanovitelja Odprte kuhne Almain Lior Kochavy. Prireditev po njunem prepričanju predstavlja priložnost za iskrivo in okusno druženje.

"Veseli smo, da Odprta kuhna v dvodnevni obliki postaja tako pomemben del ponudbe tržnice. Vse to je mogoče, ker v Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice vidijo širšo sliko potenciala osrednje ljubljanske tržnice, kar je zdaj še posebej pomembno, da mestno središče postopoma ponovno oživi," sta dodala Kochavyjeva.

Več prostora med stojnicami, manj miz in sedišč, redno razkuževanje

Na spletni strani prireditelji izpostavljajo ukrepe, ki naj bi obiskovalcem zagotovili varno in sproščeno počutje. Med stojnicami ponudnikov bo tako več prostora, pa tudi miz in sedišč bo nekaj manj. Mize in stojnice bodo redno razkuževali, razkužila bodo na voljo tudi pri vsakem ponudniku. Na vseh stojnicah bo omogočeno brezgotovinsko poslovanje, ukinjena pa bo možnost samopostrežbe.

Ker se Odprta kuhna odvija na prostem, uporaba mask ni obvezna. Če bi se zgodilo, da obiskovalci ne bi mogli ohranjati ustrezne varnostne razdalje, pa prireditelji uporabo maske priporočajo."Računamo tudi na to, da se bo število obiskovalcev porazdelilo med oba dneva ter da bomo vsi odgovorno skrbeli za ustrezno razdaljo in higieno rok," so izpostavili.