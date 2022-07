Odprte prijave za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih

Po podatkih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport višina subvencije v študijskem letu 2022/2023 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 21,5 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

V skladu z javim razpisom za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, ki je dostopen prek spletne strani ministrstva, lahko študenti prošnjo za sprejem oddajo na spletnem portalu eVŠ, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, z uporabniškim imenom in geslom ali z digitalno identiteto. Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni tisti, ki bodo vlogo oddali do 16. avgusta.

Tudi študenti, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih, morajo vlogo oddati prek istega portala do najkasneje 16. avgusta.

Razpisa za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito in osebe z začasno zaščito v študentskih domovih za prihodnje študijsko sta sicer dosegljiva na spletnih straneh študentskih domov.