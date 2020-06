Odprte prijave za štipendije za deficitarne poklice

Iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS so sporočili, da lahko na novo štipendijo pridobijo le dijaki 1. letnikov, ki so prvič vpisani v izobraževalne programe za pridobitev deficitarnega poklica iz nabora deficitarnih poklicev za šolsko leto 2020/2021 in bodo s tem pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene.

Štipendijo lahko dijaki pridobijo za poklic kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar-polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, steklar in tehnik steklarstva.