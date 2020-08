Odprti kot nikoli doslej – Coca-Cola v Sloveniji začenja prvo kampanjo od začetka krize zaradi covida-19 in z nizom dejavnosti nudi podporo gostincem

Coca-Cola je v aprilu začasno zaustavila vse načrtovane marketinške aktivnosti in preusmerila sredstva v pomoč skupnostim in podporo svojih najbolj prizadetih partnerjev v maloprodaji. Družba je skupaj s svojimi partnerji na področju polnjenja in distribucije, v Sloveniji torej s podjetjem Coca-Cola HBC Slovenija, in Fundacijo Coca-Cola, katera je namenjena podpori človekoljubnim dejavnostim v skupnostih, kjer Coca-Cola posluje, doslej na globalni ravni donirala več kot 100 milijonov ameriških dolarjev humanitarnim organizacijam, ki so imele veliko vlogo v boju s krizo zaradi covida-19. V Sloveniji je Fundacija Coca-Cola z donacijo v višini 100.000 ameriških dolarjev podprla humanitarna prizadevanja Rdečega križa Slovenije za omejevanje širjenja epidemije covida-19 in za podporo najbolj ranljivim skupinam.

Sedaj se Coca-Cola vrača na male zaslone v Sloveniji z novo kampanjo Odprti kot nikoli doslej. Kampanja, ki jo je zasnovala agencija 72andSunny iz Amsterdama, označuje čas kulturnih in družbenih sprememb. Začne se z manifestom, ki ga je posebej za Coca-Colo napisal nagrajeni umetnik George The Poet. Umetnikove besede nas spodbujajo, da smo »odprti za spremembe«, smo hvaležni za stvari z nove perspektive in najdemo priložnosti v tej »novi normalnosti«.

Vinko Kovačić, vodja komuniciranja v družbi Coca-Cola Adria, poudarja: »Kampanja ‘Odprti kot nikoli doslej’ temelji na prepričanju, da se nam ni potrebno »vrniti« v normalnost. Namesto tega lahko napredujemo in ustvarimo svet, ki bo ne le drugačen, temveč boljši. Kampanja podpira in izkazuje spoštovanje do naših maloprodajnih partnerjev, vključno z lokalnimi hoteli, bari in restavracijami. Številni med njimi ponovno odpirajo svoja vrata skupnostim po zahtevnem času za gospodarstvo, čeprav so že od nekdaj v središču našega družabnega življenja.«

Objavo manifesta spremlja druga faza pomoči skupnostim. Ta se odraža v obsežnih dejavnostih, s katerimi želi Coca-Cola pomagati gostinstvu in svojim partnerjem v sektorju HoReCa.

Podpora partnerjev v sektorju HoReCa poteka z dodelitvijo sredstev in nudenjem strokovnega znanja, kar gostincem omogoča ustvarjanje lastnih oglasov prek inovativne digitalne platforme Ad Creator. Ko gostinci ustvarijo oglase, jih Coca-Cola sponzorira in promovira na spletnih kanalih. Oglasi se na individualiziran način delijo na spletnih kanalih in gostincem pomagajo pri promociji njihove ponudbe ali preprosto pri privabljanju gostov v njihove hotele, restavracije ali bare. Ta vrsta podpore je na voljo 330 gostinskim obratom v Sloveniji.

Za nekatere partnerske gostinske lokale so v izdelavi tudi posebni senčniki z integriranimi razkužili za dezinfekcijo rok. S tem se gostincem zmanjšujejo stroški, zaradi prilagajanja ukrepom za boj proti covidu-19.