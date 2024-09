Odprtje Centra Rotovž napovedano za pomlad 2026

Trenutno izvajajo dela pod objekti, ki gledajo na Glavni trg. Tam bosta po novem umeščena mestni kino in prehod do garažne hiše, ki naj bi jo v prihodnje zgradili pod delom Glavnega trga.

Z gradnjo sodobnega centra, v katerem bodo knjižnica, galerija in kino, so začeli februarja 2022. "V letošnjem letu bomo dokončali prostore, v katerih bo čez leto in pol galerija, do konca drugega leta pa stavbo knjižnice," je povedal župan.

Župan je ob tem povedal, da si prizadevajo tudi zagotoviti financiranje za obnovo mestne hiše Rotovž, kjer je med drugim poročna dvorana. Ta stavba ni vključena v projekt Centra Rotovž in doslej ni bila v načrtu za obnovo. Po besedah župana bodo poskušali v ta namen najti evropska sredstva. Če bodo uspešni, naj bi uredili tudi prostore na podstrešju, in sicer za razstave in druge dogodke. Za ureditev skupno 1000 kvadratnih metrov površine bi po njegovih ocenah potrebovali okoli milijon evrov.

"Zavedamo se tudi, da bo treba zagotoviti sredstva tako za program kot za nove zaposlitve v Centru Rotovž, in sicer že v letu 2025, da bomo pripravljeni za otvoritev in bomo imeli vsebine že prvi dan," je dejal. "Verjamem, da bo to res postala točka povezovanja, točka znanja, točka sanjanja, točka, kjer se bodo srečale vse generacije. Zdaj, ko je mesto okrog in okrog urejeno, vedno bolj čutimo, da je prav, da to gradimo," je dodal.

Z izgradnjo Centra Rotovž rešujejo prostorske težave tako osrednje enote Mariborske knjižnice kot Umetnostne galerije Maribor (UGM), obenem pa bo mesto z njim pridobilo kino, ki ga še nima. Projekt je bil po idejni zasnovi ocenjen na 25 milijonov evrov in takrat je bil dogovor z ministrstvom za kulturo, da bo polovico prispevala država in drugo polovico občina.

A dejanska vrednost projekta se je zvišala na 37 milijonov evrov. Občina si prizadeva, da bi država še vedno primaknila polovico, a na ministrstvu za kulturo tega (še) niso potrdili.

Po besedah župana so k zvišanju vrednosti projekta prispevala dodatna dela, ki pri gradnji v starem mestnem jedru niso neobičajna, pa tudi podražitev gradbenih materialov v zadnjih letih. "Glede na to, kako pomemben je ta projekt ne samo za Maribor, ampak za celotno Slovenijo ali vsaj regijo, verjamem, da bomo našli rešitev in bo financiranje po polovicah, kot je bilo dogovorjeno," je dejal.

Pojasnil je, da je za to potrebna odločitev vlade, ne le ministrstva. "Verjamem, da bomo v letu 2025 našli rešitev," je dejal in zatrdil, da "projekt normalno teče". "Še vedno zasledujemo časovnico, po kateri bo 31. maja 2025 konec gradbenih del, nato do konca leta uporabno dovoljenje in odprtje februarja, marca ali aprila 2026," je dejal.

Vodja projekta Nina Žlebnik Težak je pojasnila, da je projekt izvedbeno izredno zahteven. "S posegi smo ves čas tik ob sosednjih objektih, ki so vsi kulturno zaščiteni in celoten projekt varovanja gradbene jame je bil eden izmed najzahtevnejših, po mnenju stroke morda celo najzahtevnejši v Sloveniji, a smo ga uspešno izvedli," je povedala.

"Celotno območje je stalno podvrženo eni ozko dostopni točki, tako da so ves čas težave z manipulacijo, kam odložiti material, in to je nekaj, kar se pri nekem lažje dostopnem gradbišču ne dogaja. Gradnja tudi ne zajema le novogradnje, ampak hkrati delamo rekonstrukcijo na starih objektih, kjer pa se, tako kot pri vseh starih objektih, nekatere stvari sproti odkrivajo. Mislim, da lahko izvajalcem izrečemo pohvalo, da so se dela izvajala dovolj previdno, da so se nevarnosti pravočasno prepoznale in nimamo večjih poškodb in delovnih nesreč," je dodala.

Skupno bo imel Center Rotovž nekaj več kot 8000 kvadratnih metrov površine v več etažah, tudi pod zemljo. Na vzhodni strani nekdanjega Rotovškega trga bodo galerijski prostori, na zahodni knjižnični, pod trgom pa bo osrednja dvorana, ki bo povezovala obe enoti.

"Pritlični del obeh objektov bo odprt preko steklene fasade, tako da se bosta lahko nagovarjala. Znotraj kompleksa bodo tri povezovalna jedra s stopnišči in dvigali, da bo prehajanje zelo prijazno do uporabnikov. Želimo namreč, da to ne bi bile ločene ustanove, ampak dejansko center kulture," je še povedala vodja projekta.