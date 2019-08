Odprtje 'kipa Trumpa' odpade zaradi prevelikega zanimanja

Potem ko je Sevnica dobila lesen kip Melanie Trump, so v Selih pri Kamniku postavili Kip svobode, ki spominja na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Leseno skulpturo, o kateri je glas odneslo tudi v tuje medije, so postavili člani Športnega in kulturnega društva Sela. Odprtje, napovedano za soboto, pa je odpovedano.

Predsednik društva Boštjan Pivec je potrdil, da bo odprtje odpadlo zaradi prevelikega zanimanja. "Toliko ljudi se odziva in se najavlja. Dogodka nismo prijavili, mišljen je bil kot lokalni dogodek. Za toliko ljudi ne moremo zagotoviti varnosti," je pojasnil.

Osem metrov visoka lesena skulptura stoji pred gasilskim domom v naselju Sela. Kip visoko dviga desno roko, podobno kot newyorški Kip svobode. Lesena skulptura zre v smer Sevnice, kjer stoji prav tako lesen kip ameriške prve dame. Tako se opazovalcu zazdi, da skulptura Donalda Trumpa maha ali pa celo žuga kipu Melanie v Sevnico.

Kip je zasnoval arhitekt Tom Schlegl, nekdanji mestni arhitekt v občini Kamnik. Ideja se mu je porodila ob vse večjem naraščanju populizmov. Z njim pa želi spomniti tudi na sporočilo newyorškega kipa, ki na vhodu v mesto pozdravlja obiskovalce in migrante. "Danes Ameriko zastopa nekdo, ki je proti temu. Kip svobode ob tem izpade kot farsa," je pojasnil.

Kip pa ima kot populisti dva izraza, pravi arhitekt. "Ko spregovori, se mu obraz spremeni in se začne spreminjati v vampirja," je dejal. Za temi usti je, tako Schlegl, tudi govorniški oder. "Vedno bolj se ljudje bojijo govoriti, vsaj tak občutek imam," je dodal.

Vaščani po poročanju medijev nad skulpturo slovenskega zeta niso pretirano navdušeni, ker da deluje bizarno. "Namerno izgleda bizarno, kot je bizarna svetovna politika," je pojasnil Schlegl.

Nad kipom ni navdušen niti lastnik zasebnega zemljišča, na katerem stoji. Pravi, da ga člani društva niso obvestili o tem, kakšne vrste kip nameravajo postaviti. Zato je postavil ultimat: Trump bo moral lesenemu kipu Melanie dokončno v slovo pomahati konec oktobra.

Med scenariji za slovo se omenja tudi možnost, da bo leseni Trump na noč čarovnic postal grmada. A Schlegel ne izključuje možnosti, da bi ga prodali ali podarili. Tako je izpostavil možnost, da ga podarijo Danski, ki bi ga lahko postavila na Grenlandiji.

Na občini Kamnik so zapisali, da pri projektu niso sodelovali in ga zato ne morejo komentirati.

O postavitvi kipa so se razpisali tudi številni tuji mediji, med drugim ameriška Washington Post in ABC ter britanski mediji BBC, Independent in Guardian. O tem so poročali tudi francoska tiskovna agencija AFP in več drugih francoskih medijev. Pritegnil pa je tudi pozornost medijev na Hrvaškem, v Srbiji in BiH.