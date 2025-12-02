Svetli način
Slovenija

Odprtje prenovljene bolnice Franje najverjetneje v začetku leta 2027

Cerkno, 02. 12. 2025 20.14 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Mateja Poljšak Čuk
Komentarji
12

Partizanska bolnica Franja, ki jo je pred dvema letoma uničila povodenj, je še vedno zaprta za obiskovalce, barake še čakajo na obnovo. So pa v tem času celovito sanirali zaledje soteske. Celotna obnova bo skupaj z novimi barakami stala devet milijonov evrov. Kdaj pa naj bi jo zaključili ?

bolnica franja obnova povodenj cerkno
Vakalunga
02. 12. 2025 20.54
To je spomenik DRŽAVLJANSKE vojne in borbe za eno resnico, stranko in večno oblast.
ODGOVORI
0 0
galeon
02. 12. 2025 20.52
+1
Zapravljanje denarja za brez veze. Itak ni več nič pristnega. Ob naslednjem neurju bo pa spet vse odneslo.
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
02. 12. 2025 20.46
-2
Spet moram vzeti v bran kardinala Rodeta. Se zavedam da ni neka pozitivna osebnost, ampak zna pa včasih dobro povedat kakšno stvar
ODGOVORI
0 2
Vera in Bog
02. 12. 2025 20.45
-2
A je to res tako pomembno? Sicer je bila ta zdravnica res lepa ženska.
ODGOVORI
0 2
Bolfenk2
02. 12. 2025 20.44
+2
Lepo da obnovijo ta pomembni slovenski spomenik. Takrat so se slovenski partizani borili za svobodo. Naša generacija pa je brez izstreljenega naboja padla v kremplje Nata, ki nas sedaj sili v vojno z Rusijo.
ODGOVORI
3 1
Pegasus2
02. 12. 2025 20.41
-1
Pa vi ste utrgan do amena?9 miljonov
ODGOVORI
1 2
medŠihtom
02. 12. 2025 20.37
-2
spet poveličujejo skrivališče rdečih strahopetnih klavcev slovenskega naroda.
ODGOVORI
1 3
Smuuki
02. 12. 2025 20.31
+4
Levaki so utrgani. To je predrzna kraja. 9mio za barake? Koliko stanovanj se naredi za 9 mio?
ODGOVORI
5 1
misterbin
02. 12. 2025 20.40
+0
Smuki ,,,,,,,,,, 9 milijonov plus aneksi za enih 2---3 milijone
ODGOVORI
1 1
Slash
02. 12. 2025 20.28
+3
9 milijonov???? Za par barak ? In to ne prvič ! Do naslednjega večjega dežja ! Noro.
ODGOVORI
4 1
