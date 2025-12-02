Slovenija
Odprtje prenovljene bolnice Franje najverjetneje v začetku leta 2027
Partizanska bolnica Franja, ki jo je pred dvema letoma uničila povodenj, je še vedno zaprta za obiskovalce, barake še čakajo na obnovo. So pa v tem času celovito sanirali zaledje soteske. Celotna obnova bo skupaj z novimi barakami stala devet milijonov evrov. Kdaj pa naj bi jo zaključili ?
