Odprtje prenovljene bolnice Franje najverjetneje v začetku leta 2027

Partizanska bolnica Franja, ki jo je pred dvema letoma uničila povodenj, je še vedno zaprta za obiskovalce, barake še čakajo na obnovo. So pa v tem času celovito sanirali zaledje soteske. Celotna obnova bo skupaj z novimi barakami stala devet milijonov evrov. Kdaj pa naj bi jo zaključili ?