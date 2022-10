Odprtje razstave o svetlobi

Če se boste v naslednjih dneh odpravili na kak izlet v Bistro, vam obljubljajo, da boste tam doživeli razsvetljenje. Vrata je odprla razstava o svetlobi, na kateri boste izvedeli veliko več kot le to, kako se prižge luč. Raziskovanje svetlobe, ki je bila za znanstvenike velika uganka, nam je namreč dalo vrsto odkritij, ki so spremenila svet. To je razstava o tem, kaj dejansko prinaša tudi na videz nerazumljiva znanost. Dobite pa lahko celo znanstveni dokaz, da vas sonce v resnici nikoli ne more opeči.