Trgovci obljubljajo popuste, poostren nadzor in prezračevanje

Trgovska središča so danes samevala. Zaposleni so večino priprav za jutrišnje odprtje opravili že v preteklem tednu. "Do preteklega tedna smo imeli odprtih 80 odstotkov trgovin, s tem tednom se odpre vse, razen gostinskih lokalov, ki bodo nudili 'takeaway' ponudbo ali dostavo na dom," pove Toni Pugelj z nakupovalnega središča Aleja.

Za kupce pa odprtje trgovin večjih od 400 kvadratnih metrov prinaša še dodatno zadovoljstvo. Izložbe namreč obljubljajo visoke popuste, saj je šla mimo skoraj cela zimska sezona."Zdaj bodo dali na popuste oziroma razprodaje, da se bodo lahko te robe rešili," pravi Pugelj.