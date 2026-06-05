Odprto: novi Avtocenter A2S Celje

Nova dimenzija znamke Škoda
V novem Avtocentru A2S Celje vas čaka sodoben in prostoren salon vozil Škoda, ki smo ga zasnovali z mislijo na pregledno in prijetno uporabniško izkušnjo.
Ob strokovni A2S ekipi boste lahko spoznali najnovejše Škoda modele, sodobne tehnologije in njihove rešitve za vsakodnevno mobilnost, hkrati pa vam je na voljo tudi pooblaščeni Škoda servis z najsodobnejšimi prostori, opremo in strokovno podporo za vaša ŠKODA vozila.
CUPRA, drznost nove generacije
Novi Avtocenter A2S Celje prinaša tudi unikatno CUPRA izkušnjo. V salonu CUPRA vozil se z novimi modeli prepletajo športnost, dizajn in sodobna tehnologija. Za vse, ki želite nekaj več kot le vožnjo. Za tiste, ki v vozilu iščete karakter in edinstveno izkušnjo.
V novem salonu CUPRA vozil se prepletajo športnost, dizajn in sodobna tehnologija. Za vse, ki želite nekaj več kot le vožnjo. Za tiste, ki v vozilu iščete karakter in edinstveno izkušnjo.
Eden najsodobnejših centrov rabljenih vozil
Del novega Avtocentra A2S Celje bo tudi eden najsodobnejših centrov z veliko izbiro rabljenih vozil, za vse tiste, ki iščete kakovostna in preverjena rabljena vozila.
Z izkušeno in strokovno A2S ekipo ter skrbno izbranimi vozili bomo tudi na novi lokaciji zagotavljali zanesljivost, varnost in brezskrbno vožnjo.
Manj skrbi in več vožnje z novim Avtocentrom A2S Celje.
SEAT | CUPRA | ŠKODA
Nove znamke, enak A2S standard.
Slance 3 na Teharjah.
Naročnik oglasne vsebine je A2S d.o.o.