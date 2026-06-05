Odprto: novi Avtocenter A2S Celje

V novem Avtocentru A2S Celje vas čaka sodoben in prostoren salon vozil Škoda , ki smo ga zasnovali z mislijo na pregledno in prijetno uporabniško izkušnjo.

Ob strokovni A2S ekipi boste lahko spoznali najnovejše Škoda modele , sodobne tehnologije in njihove rešitve za vsakodnevno mobilnost, hkrati pa vam je na voljo tudi pooblaščeni Škoda servis z najsodobnejšimi prostori, opremo in strokovno podporo za vaša ŠKODA vozila.

Novi Avtocenter A2S Celje prinaša tudi unikatno CUPRA izkušnjo. V salonu CUPRA vozil se z novimi modeli prepletajo športnost, dizajn in sodobna tehnologija. Za vse, ki želite nekaj več kot le vožnjo. Za tiste, ki v vozilu iščete karakter in edinstveno izkušnjo.

V novem salonu CUPRA vozil se prepletajo športnost, dizajn in sodobna tehnologija. Za vse, ki želite nekaj več kot le vožnjo. Za tiste, ki v vozilu iščete karakter in edinstveno izkušnjo.