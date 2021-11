Odprto pismo Pahorju: 'Spoštovani predsednik, prišel je čas, da se opredelite'

"Ravnanja aktualnega predsednika slovenske vlade nas od tega odmikajo. Tako zaradi avtoritarnega in fašistoidnega izvrševanja oblasti kot tudi zaradi simbolnih gest, kot smo jim bili priča minuli praznik spomina na preminule. Spoštovani predsednik republike, poveličevanje fašizma in nacizma ne sodi v 21. stoletje in ne sodi v svobodno in demokratično Slovenijo! " poudarja poslanec, ki od Pahorja pričakuje, da se bo temu odločno zoperstavil.

" Garda Slovenske vojske je v imenu predsednika vlade položila pet vencev. Nobenega pred spomenike padlim borkam in borcem narodnoosvobodilnega boja. Položila pa je venec pred spomenik pripadnikom Slovenskega domobranstva, ki so med letoma 1943 in 1945 delovali pod neposrednim poveljstvom nacistične organizacije SS! Organizacije, ki je bila na Mednarodnem vojaškem sodišču v Nürnbergu spoznana za zločinsko organizacijo, odgovorno za najhujše grozote v zgodovini človeštva, tudi za grozote zoper slovenski narod, " poslanec SD Marko Koprivc začenja odprto pismo predsedniku republike Borutu Pahorju .

"Kot predsednik Republike Slovenije bi se morali vidnemu norčevanju iz ljudi, čigar življenja so trajno zaznamovana s tragičnimi posledicami fašizma in nacizma s strani najvišjih predstavnikov vlade, celo njenega predsednika, jasno in odločno zoperstaviti. Pa vse kaže, da boste spet tiho. Kot ste bili in ostajate (pre)mnogokrat tiho v času aktualne oblasti, ko je ta rušila in še danes ruši temelje ustavnosti in demokratičnosti v naši državi," je v pismu oster Koprivc.

Vlada je po njegovem mnenju s polaganjem venca na spomenik domobrancem Slovenijo tudi uradno poklonila fašistični ideologiji, kar je milo rečeno alarmantno, škandalozno in vredno najmanj Pahorjeve obsodbe, če – kot velikokrat predsednik pravi – zoper takšna nedopustna ravnanja nima pristojnosti odločneje ukrepati".

"Čas je, da se opredelite," še zapiše Koprivc, ki Pahorju v pismu s poudarjenimi črkami postavi vprašanje: "Je proti fašizmu vredno povzdigniti glas?"



Kot je zapisal, od Pahorja pričakuje obsodbo provokacije predsednika vlade in da se opredeli do Janševega zapisa, da so domobranci pripadniki Slovenske narodne vojske. "In predvsem, da pojasnite vladnim predstavnikom, zakaj se vsako leto ob 1. novembru poklonimo tudi padlim partizankam in partizanom. To dolgujete vsem padlim, vsem, ki so dali življenje za svobodno državo Slovenijo. Če ne premorete poguma, da se ob tej priložnosti odzovete, potem si vi te države ne zaslužite in vaše ime ni vredno funkcije, ki jo opravljate."