Kmetijske organizacije poslanskim skupinam: 'Upoštevajte stališča stroke'

Kot so navedli v odprtem pismu, novela zakona o zaščiti živali, ki jo je potrdil Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kljub sprejetim amandmajem ne odpravlja neustavnosti in drugih nesprejemljivih rešitev. Ob tem se sklicujejo tudi na veterinarsko stroko, ki je že podala negativna stališča in opozorila glede izključitve pri pripravi rešitev, ki bi dejansko pomenile večjo zaščito živali.

Kot so še zapisali, je zaščita, varnost in dobro počutje živali vsekakor osnovna skrb vseh, še posebej lastnikov rejnih živali, ki jim ta dejavnost pomeni preživetje, širši družbi pa predstavlja kvalitetno lokalno hrano. Sicer so pohvalili, da se je z določenimi amandmaji črtalo določbe glede obveznega označevanja mačk, prav tako pa so pozdravili ustanovitev prehodnih hlevov za odvzete živali, vendar je tudi pri slednjemu treba dodelati pogoje. Vse druge problematične rešitve, na katere opozarja pravna in veterinarska stroka, pa po njihovi oceni ostajajo enake.

Kot so izpostavili, se je s sprejetim amandmajem spremenil naziv oseb, ki bodo lahko opozarjale na morebitne nepravilnosti ravnanja z živalmi in dodalo določila, ki naj bi pomenila zaščito zasebne lastnine in varstvo osebnih podatkov. "Pooblaščeni svetovalci so torej postali kvalificirani prijavitelji. Še vedno pa se predvideva zgolj 40-urni tečaj, čeprav imajo kvalificirani prijavitelji nekatera pooblastila uradnih oseb," so opozorili in izrazili tudi dvome v njihovo strokovno usposobljenost. V kmetijskih organizacijah zato rešitev vidijo v kadrovski okrepitvi veterinarskih inšpektorjev in ne "v vključevanju zainteresiranih laikov brez ustreznih znanj o upravnih postopkih in znanj veterinarske stroke".

Tudi glede privezovanja psov, opozarjajo, se črta določilo, ki je natančno in tehnično določalo izjemo, kakšno privezovanje je dovoljeno. Taka izjema pa je bila zelo smiselna ravno v primeru kmečkih dvorišč, kjer imajo psi veliko možnosti gibanja. Po prehodnem obdobju dveh let pa privezovanje psov ne bo več dovoljeno.