Odpuščanje v Novartisu bo vplivalo tudi na zaposlene v Sloveniji

"Na vseh trgih, tudi v Sloveniji, se poslovna enota Farmacevtika in enota Onkologija združujeta v eno skupno enoto Inovativna zdravila (IM)," so v odzivu zapisali na Leku. Kot so pojasnili, bo ta združitev omogočila zmanjšanje podvajanja poslovnih struktur v vsaki državi ter hkrati združitev Novartisovih tehničnih operacij in Uporabniških in tehnoloških rešitev v novo enoto Operacije.

Po zagotovilih Leka podjetje dobro napreduje pri izvajanju teh sprememb v celotni organizaciji in je že dokončalo imenovanja večine vodstvenih ekip na globalni ravni. V naslednji fazi implementacije teh sprememb se bo Novartis osredotočil na vpeljavo nove organiziranosti na sedežu v Švici, pa tudi na ravni držav po svetu, tudi v Sloveniji.

Spremembe želijo oblikovati in vpeljati v naslednjih nekaj mesecih, pri čemer so zavezani temu, da ob tem ne bodo ogrozili svoje sposobnosti delati v dobro svojih strank in bolnikov, so navedli. "Zavedamo se vpliva, ki ga bodo imele spremembe na naše zaposlene, in bomo zagotovili, da bomo izpolnili vse zahteve za posvetovanje z zaposlenimi prek socialnih partnerjev, kjer je to potrebno, ter zagotovili podporo vsem tistim, ki jo bodo potrebovali," so ob tem zapisali.

Kot so še dodali, trenutno več informacij ne morejo posredovati, bodo pa o poteku dogajanja lahko obvestili v naslednjih tednih.