Odpuščeni 'policist iz marice' izgubil tožbo proti notranjemu ministrstvu

Lanskega julija smo poročali o posnetku, ki ga je s telefonom naredila mladoletnica iz Stražišča, ko je skupaj s še tremi policisti brez izpita vozila policijski kombi. Med vožnjo so tudi pili in kadili, takrat 17-letno dekle pa je na sodišču med drugim povedalo, da so v marici imeli štiri litre alkohola in da so se "samo za hec"preizkusili z alkotestom, ki je bil pri vseh pozitiven. Omenila je tudi, da je na gorenjski avtocesti vozila tudi do 180 kilometrov na uro, prižgali pa so tudi intervencijske luči.

Dva policista sta bila zaradi nočnega dogajanja odpuščena, tretjemu, ki pa je bil šele kandidat, je incident preprečil, da bi policist sploh postal. Vodja patrulje Žiga Valjavecse je odločil za tožbo države oziroma ministrstva za notranje zadeve na ljubljanskem delovnem in socialnem sodišču. Od sodišča je terjal razveljavitev izredne odpovedi o zaposlitvi, vrnitev na delovno mesto in izplačanje plače za nazaj. Po poročanju Dnevnikaje ljubljansko delovno in socialno sodišče tožbeni zahtevek v celoti zavrnilo. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Zaradi odpovedi delovnega razmerja je delodajalca na kranjskem sodišču tožil tudiNejc Bizant, ki je bil tisto noč prav tako vpleten v afero, a je tožbo že pravnomočno izgubil. Je pa trenutno vložen predlog za dopustitev revizije, še poroča Dnevnik.