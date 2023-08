'Odrasli prepogosto zatajijo. Namesto otroka žal še vedno ščitijo odrasle'

Oblike nasilja, ki jih doživlja, so pogosto kombinirane, se spreminjajo, lahko tudi stopnjujejo, opozarja inšpektorica, ki ob tem dodaja, da nekega občega pravila, kdo postane žrtev in kdo ne, ni. "Žrtev zlorabe lahko tako izhaja iz nefunkcionalnega okolja ali ravno nasprotno – iz okolja, kjer se zdi, da je zloraba povsem nemogoča."

Neža Miklič je višja policijska inšpektorica na Višji policijski šoli, kjer je nosilka več študijskih predmetov s področja kriminalistike. Četrt stoletja je zaposlena v policijskih oziroma kriminalističnih vodah: najprej je delala kot kriminalistka, nato je vodila Skupino za mladoletniško kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi in kasneje še Oddelek za mladoletniško kriminaliteto na Generalni policijski upravi. Več let je bila policijska pogajalka. Kot predavateljica gostuje na različnih fakultetah, sodeluje pri zbornikih in priročnikih o obravnavi nasilja nad ženskami in predvsem nad otroki. Podpisala se je pod več strokovnih člankov, med njimi o zanemarjanju otrok, spolnih zlorabah otrok in izvedbi preiskovalnega intervjuja.

Kako pa lahko prepoznamo znake spolnega nasilja nad otrokom? Takšna skrb je upravičena, če o spolnem nasilju spregovori otrok ali če o njem spregovori kdo drug, na primer drug otrok ali starši drugega otroka. Prav tako pa tudi takrat, ko otrok jasno in nazorno kaže kakšnega od znakov, da je žrtev spolnega nasilja. "Pretirano seksualizirano vedenje v odnosu do vrstnikov ali odraslih, ki odstopa od običajnega vedenja te starosti in razvojne stopnje, nelagodje ob morebitnih že običajnih vsakdanjih dotikih, če otrok spolno napade drugega otroka, spolno prenosljive bolezni, objave otrokovih fotografij, video vsebin s spolno tematiko," nekaj takšnih znakov našteje Mikličeva.

Prav tako ni pravila glede storilcev, ki izvršijo spolno nasilje nad otrokom. Ti so namreč lahko ženska, moški oz. kdor koli. "Stereotipna predstava je, da gre vedno za starejšo moško osebo. Storilec spolnega nasilja nad otrokom je lahko tudi njegov vrstnik oz. zgolj nekaj let starejša oseba od žrtve," pojasnjuje. Pogosti storilci spolnega nasilja nad otrokom pa so, dodaja, tudi starši otroka in njegovi drugi sorodniki.

Do 18. avgusta letos so na Policiji obravnavali 120 kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. V letu 2022 je bilo obravnavanih 144 kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let, v letu 2021 je bilo po podatkih Policije teh kaznivih dejanj 119, leta 2020 pa 100.

Ne smemo pozabiti, da se lahko vedenje med otroki razlikuje, zato lahko nekateri pokažejo bolj, drugi pa manj očitne znake spolne zlorabe. Kot pove Mikličeva, so znani tudi primeri, ko otroci s svojim vedenjem in ravnanjem niso v ničemer izkazovali nikakršnih znakov spolnega nasilja ali zlorabe, čeprav so bili žrtve že dalj časa.

Prepoznavanje spolnega nasilja je sicer odvisno od več dejavnikov, tudi od tega, koliko časa spolno nasilje že traja in kakšne vrste je. "Otroci spolnega nasilja običajno zelo dolgo časa niti ne prepoznajo, saj največkrat in predvsem v začetku ni povezano z neposredno fizično bolečino ali fizičnimi posledicami, kot so poškodbe ali nosečnost," opozarja sogovornica.

Občutki strahu, sramu in krivde

Spolno nasilje se običajno prične v zelo prefinjenih oblikah, ki v okolici ne vzbudijo pozornosti, še manj pa pri otroku, pove Mikličeva. Kot primer navede izkazovane pozornosti in nežnosti z dotiki, ki šele čez čas postajajo intimni, s poljubi, ki se zdijo na začetku povsem nedolžni, kot so na primer poljubi na lice ali na čelo. Storilci pa ob tem za otroka niso tujci, ki bi jim želeli škodovati in pred katerimi jih strašijo, opozarjajo in označujejo kot nevarne. Ravno nasprotno, do storilca jih vežejo občutki naklonjenosti, saj so to osebe, ki so zanje pomembne.

Spolna zloraba otroka vedno vključuje dinamiko odnosa med storilcem in oškodovanim otrokom, česar se storilec zaveda in s svojo nadrejenostjo ter močjo nad otrokom z otrokom manipulira. Prav manipulacija mu mogoča, da ostane skrit dolgo, kar ostaja storilčev osrednji cilj. "Proces zlorabe gradi korak po korak in počasi, zaradi česar lahko otrok zelo dolgo sploh ne ve, kaj se dogaja, meni, da se to dogaja vsem otrokom, meni, da je tako edino prav, sploh v primerih, ko je storilec oseba, ki je del njegovega ožjega družinskega kroga, ali oseba, ki ji je zaupan v vzgojo, nego, varstvo."