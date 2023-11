Odsekana glava in provokacije: tožilka naj ne bi videla razloga za pregon

Je Rok Snežič z majico, na kateri je upodobljen prizor Martina Krpana, ki oddrobljeno Brdavsovo glavo na pladnju prinese avstrijskemu cesarju, in z izjavo o "obvarovanju Slovenije pred muslimani" storil kaznivo dejanje? Vrhovna državna tožilka Mirjam Kline meni, da ne, zato Snežič, kot vse kaže, zaradi tega ne bo deležen kazenskega pregona.

Na mariborskem okrožnem sodišču se je v ponedeljek, 27. novembra, začelo sojenje, v katerem davčni svetovalec in lobist Rok Snežič toži preiskovalnega novinarja iz Bosne in Hercegovine in urednika portala Istraga.ba Avda Avdića. Očita mu laganje. Avdić je namreč razkril več sumljivih poslov, v katere naj bi bil vpleten Snežič. Snežič tako Avdića preganja zaradi dveh domnevnih kaznivih dejanj – žaljive obdolžitve in razžalitve.

icon-expand Majica, ki jo je oblekel Rok Snežič FOTO: 24UR

Toda začetek sojenja je zasenčila nova provokacija Roka Snežiča, ki je na sodišče prišel v majici z natisnjeno ilustracijo Toneta Kralja iz pripovedke Martin Krpan, ki jo je v 19. stoletju napisal Fran Levstik. Gre za upodobitev prizora, ko literarni narodni heroj Krpan avstrijskem cesarju na pladnju dostavi odsekano glavo strašnega velikana Brdavsa, ki sicer simbolizira tujega (turškega) osvajalca. Snežič je svojo majico pred sodiščem pokazal Avdiću in dejal: "To je slovenski narodni heroj Martin Krpan, s sekiro v roki. Saj veste, da je on obvaroval Slovenijo pred muslimani. To imam za gospoda novinarja. On namreč govori, da sem jaz grožnja nacionalni varnosti muslimanov, jaz pa samo želim biti podoben Martinu Krpanu." Avdić ga je na to vprašal: "Vi? Vi sekate glave muslimanom?" Snežič pa mu je odgovoril: "Ne, jaz sem Martin Krpan. Malo berite literaturo."

Je šlo za primer sovražnega govora ali celo grožnjo? Po naših informacijah tožilka ne vidi razloga za pregon. Na vrhovno državno tožilstvo smo naslovili novinarska vprašanja. Odgovore še čakamo. Zaradi domnevnih groženj veleposlaništvo Bosne in Hercegovine od naše države zahteva varnostne ukrepe. Noto so bosanski diplomati poslali na slovensko zunanje in notranje ministrstvo.