Odškodnina Nadškofiji Ljubljana: plačati bomo morali tudi stroške odvetnika

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS bo moral ljubljanski nadškofiji zaradi dolgotrajnega vračanja nacionaliziranih gozdov skupaj plačati skoraj 22 milijonov evrov. A ne le to, davkoplačevalci bomo morali plačati tudi stroške odvetnika in sodnih postopkov, ki so nastali v desetih letih. Kakšen bo končni znesek, na Skladu še ne vedo, Irena Majcen , ki sklad vodi dobro leto, pa ne zna odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj so se njeni predhodniki odločili, da jih v sodnih bojih ne bo zastopalo državno pravobranilstvo, pač pa ena od ljubljanskih odvetniških pisarn.

Mozirski in pokljuški gozdovi, odvzeti Cerkvi po drugi vojni. Vrnjeni, a cerkev je terjala svoje. "Postopki so bili tako dolgotrajni, da so se nekateri upravičenci odločili tožiti državo za neuporabo teh kmetijskih in gozdnih zemljišč," pojasnjuje Majcnova.

Sklad je bil Cerkvi kot odškodnino pred desetletjem pripravljen dati le manj kot skromni milijon. Ko je cerkev hotela 11 milijonov, je Sklad ponudil dva. In ko je Nadškofija rekla "naj bo sedem", se je Skladu tudi to zdelo preveč. Nadškofiji pa je zdaj ugodilo Višje sodišče. Iz davkoplačevalske malhe bo šlo v cerkveni žep 22 milijonov. Kar pa direktorice očitno ne skrbi. Po njenih besedah namreč celo ugotavljajo, da so v tej pritožbi uspeli. "Smo relativno zadovoljni," pravi.

In medtem ko ostaja brez odgovora vprašanje, kdo na Skladu - trije direktorji so se zamenjali v tem času - je kriv, da bo cerkev dobila več kot deset milijonov več državnega denarja, kot ga je bila pripravljena sprva sprejeti, ostaja odprto tudi vprašanje - ali bo za to sploh kdo odgovarjal. Majcnova se brani, da ni ničesar kriva, ker da je na Skladu šele leto dni.

"Odgovoren je seveda tisti, ki je zavlačeval postopek in tisti naj nosi tudi posledice," je februarja letos razlagal pisec zakona, nekdanji pravosodni minister Rajko Pirnat.

Danes pa Majcnova tudi ni hotela odgovoriti na vprašanje, zakaj Sklad za pravdanje s Cerkvijo ni uporabil državnih odvetnikov, pač pa zasebno ljubljansko odvetniško pisarno. Da so tako dogovorili njeni predhodniki je pojasnjevala Majcnova, ki končni račun odvetniške firme še čaka. Samo Cerkvi pa mora dodatno plačati okoli 300.000 evrov za stroške postopka in 230.000 evrov za pravdne stroške. Medtem pa Cerkev sporoča, da se tudi s sodbo, ki ji je dala 22 milijonov, ne strinja in da bo vsaj v enem delu terjala - revizijo.