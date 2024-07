Odslej bivalna in delovna dovoljenja tujcem lahko izdajajo vse upravne enote

V veljavo stopa zakon o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, ki so ga na izredni seji DZ v prvi polovici julija potrdili poslanci. Zakon odpravlja krajevno pristojnost pri izdajanju bivalnih in delovnih dovoljenj tujcem ter poenostavlja zaposlovanje tujcev.

OGLAS

Pri prvem delu ukrepov gre za trajno ureditev, ki bo omogočala vložitev vloge v teh postopkih na katerikoli upravni enoti. Ti ukrepi bodo razbremenili upravne enote in tamkajšnje zaposlene ter prispevali k hitrejšemu reševanju zadev in zmanjšanju zaostankov na tem področju, so sporočili z ministrstva za javno upravo. Zakon tako odpravlja nekatere pomembne administrativne ovire, ki so vplivale na dolgotrajno reševanje upravnih zadev in postopkov na področju tujcev. Z odpravo krajevne pristojnosti pri pridobitvi bivalnih in delovnih dovoljenj za tujce bodo upravne enote bolj enakomerno obremenjene po celotni državi, kar bo skrajšalo tudi čas reševanja zadev, so prepričani.

Upravna enota Ljubljana FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Zakon uvaja tudi ureditev, ki bo po pridobitvi začasnega dovoljenja o pridobitvi potrdila o vloženi vlogi na upravno enoto ter informativnega lista zavoda za zaposlovanje tujcem omogočila delo in prebivanje v Sloveniji, medtem ko bo postopek na upravni enoti do končne odločitve tekel dalje. Ta ureditev se bo uporabljala za vse vloge, ki so na pristojno upravno enoto že vložene oziroma bodo vložene do vključno 30. septembra. Takšna ureditev se uporablja zgolj za delavce tujce, ki so državljani tako imenovanih brezvizumskih držav in je omejena na delo in prebivanje v Sloveniji, ob tem dodajajo na ministrstvu. Če je vlagatelj vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za delo in prebivanje ob uveljavitvi tega zakona že vložil, upravna enota na njegovo zahtevo izda potrdilo o vloženi vlogi, ki tujcu omogoča prebivanje v Sloveniji. Če delodajalec vloži vlogo za izdajo enotnega dovoljenja za delo in prebivanje po uveljavitvi tega zakona, pa upravna enota potrdilo o vloženi vlogi izda po uradni dolžnosti. Na podlagi potrdila o vloženi vlogi ter soglasja zavoda k enotnemu dovoljenju za prebivanje in delo se tujec lahko zaposli. Zavod soglasje posreduje vlagatelju ter upravni enoti, ki vodi postopek. Poleg tega zavoda izda še informativni list in ga vroči delodajalcu, tujec pa nastopi delo najkasneje 15. dan od izdaje informativnega lista.