Odslej blažji pogoji za prihod visokokvalificirane tuje delovne sile

Novela zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev v slovenski pravni red prenaša t. i. prenovitveno direktivo, ki je namenjena privabljanju visoko kvalificiranih delavcev iz tretjih držav. To med drugim zagotavlja z olajšanima sistemoma mobilnosti med državami članicami EU ter ocenjevanja in potrjevanja visoke poklicne usposobljenosti za namene izdajanja modre karte EU, pa tudi s priznavanjem poklicnih izkušenj.

Prinaša še nekatere druge rešitve, predvsem v smeri zaščite tujih delavcev. Odslej bo tako za izdajo soglasja za zaposlitev dodan nov pogoj, to je, da delodajalec pred tem ni odpuščal delavcev iz poslovnih razlogov. Prav tako uvaja novo evidenco delodajalcev, pravnomočno kaznovanih za prekrške delovne zakonodaje, ki naj bi ne le tujim, temveč tudi domačim delavcem omogočila seznanitev s kršitelji.