Odslej celotni RTV prispevek tudi za tiste, ki imajo le spletni dostop

Na nacionalni radioteleviziji so pojasnili, da so se za uraden poziv odločili, ker od 1. avgusta omogočajo sprejem vseh programov brez prekinitev tudi preko spleta. Gledalci, ki imajo spletni dostop, lahko po novem spremljajo programe v neposrednem predvajanju na računalnikih in mobilnih napravah preko spletnih strani RTVS, na tabličnih računalnikih in pametnih telefonih preko mobilne aplikacije ter na androidnih televizorjih preko aplikacije.