Odslej dražji javni promet, zrezani tudi vikend popusti

V skladu z novo vladno uredbo so se danes zvišale cene enkratnih vozovnic v javnem linijskem potniškem cestnem prometu. Gre za prvo podražitev od leta 2006, ki jo je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo predlagalo, da bi se izognili podražitvi vozovnic za redne potnike. Cene mesečnih in letnih vozovnic namreč ostajajo nespremenjene.

Odslej višja cena za enkratne vozovnice. FOTO: Bobo

Kakšne so nove cene?

Za najcenejšo enkratno voznico za razdalje do petih kilometrov, ki je doslej stala 1,30 evra, je od danes treba odšteti 1,50 evra. Vožnja na razdaljah od pet do deset kilometrov odslej namesto 1,70 evra stane dva evra, na razdaljah od 10 do 15 kilometra pa namesto 2,10 evra 2,50 evra. Podobno za približno eno petino se zvišujejo cene enkratnih vozovnic v javnem potniškem cestnem prometu tudi na preostalih razdaljah. Najdražja vozovnica – za razdalje nad 150 kilometrov – tako namesto 13 evrov po novem stane 16,50 evra.

Zakaj? 'Ohranjanje realne vrednosti prihodkov za razvoj javnega potniškega prometa'

Vlada je spremembe uredbe o javnih linijskih prevozih potnikov v notranjem cestnem prometu sprejela prejšnji teden, ko so na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo pojasnili, da se s tem ohranja realno vrednost prihodkov od prodanih vozovnic, ki so poleg državnega proračuna pomemben vir za pokrivanje stroškov izvajanja in nadaljnjega razvoja javnega potniškega prometa. "Sredstva, ki jih država namenja za financiranje javnega potniškega prometa, se iz leta v leto povečujejo, cene vozovnic v javnem potniškem prometu pa se z rastjo cen niso usklajevale od leta 2006 oz. so se celo zniževale. Uvedene so bile tudi brezplačne vozovnice za posamezne kategorije uporabnikov ter vozovnica Slovenija," so spomnili na ministrstvu. Po enkratnih vozovnicah v javnem linijskem potniškem cestnem prometu je po podatkih ministrstva največ povpraševanja v času turistične sezone. Cene terminskih vozovnic, ki jih uporabljajo redni uporabniki javnega potniškega prometa, medtem ostajajo nespremenjene.

Vikend popusti: od 75 do 25 odstotkov

Če so bili tisti, ki so se želeli za vikende kam odpraviti z javnim prometom, navajeni visokega popusta, je odslej tudi ta precej nižji. Odslej namesto 75-odstotnega popusta namreč za vikende ponujajo le še 25-odstotni popust za vožnje z avtobusi in vlaki.

Preverite, kakšne so cene vikend vozovnic odslej:

Vikend družinska vozovnica je skupinska vozovnica, ki omogoča neomejeno število potovanj ob sobotah, nedeljah in praznikih, ki so dela prosti dnevi, največ petih zaporednih dni na kateri koli relaciji na območju Republike Slovenije. > Vikend družinska vozovnice za do pet oseb za 15 evrov. Pogoj je, da je ob nakupu prisoten en otrok do 15. leta starosti. Poleg otroka se lahko peljejo še štirje potniki. > Vikend družinska vozovnica za do deset oseb za 30 evrov. Pogoj je, da je ob nakupu prisoten en otrok do 15. leta starosti. Poleg otroka se lahko pelje še devet potnikov.