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Slovenija

Odslej kazniv tudi poskus pridobivanja otrok za spolne namene

Ljubljana, 24. 09. 2026 20.54 pred 11 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Sodišče

Državni zbor je z 82 glasovi za in nobenim proti sprejel novelo kazenskega zakonika. Z njo se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene z do enega leta zvišuje na od enega do treh let. S tem se omogoča tudi kaznivost poskusa tega kaznivega dejanja.

Novelo kazenskega zakonika so vložili poslanci Svobode. Kot je na današnji seji pojasnila Lena Grgurevič, je cilj predloga zagotoviti učinkovitejšo kazenskopravno varstvo otrok v primerih spletnega nagovarjanja za srečanje z namenom spolne zlorabe ali izdelave pornografskih oziroma drugih seksualnih vsebin. Veljavna ureditev namreč zahteva, da nagovarjanju sledijo konkretna dejanja za uresničitev srečanja, sicer obsodba spolnega predatorja ni možna. Hkrati je za to kaznivo dejanje sedaj zagrožena kazen le do enega leta zapora, zaradi česar tudi poskus storitve tega kaznivega dejanja po splošnih pravilih kazenskega zakonika trenutno ni kazniv. S svojim predlogom so po njenih besedah naslovili to vrzel.

Prvotni predlog je predvideval dvig najvišje zagrožene kazni z do enega na do treh let, s čimer bi postal avtomatično kazniv tudi poskus storitve tega kaznivega dejanja. Kot je spomnila Grgurevič, je bil na seji matičnega odbora nazadnje dosežen drugačen, širše podprt kompromis. Odbor je namreč sprejel dopolnilo, s katerim se kazen določa v razponu od enega do treh let zapora. S tem se po njenih besedah hkrati doseže temeljni cilj predloga, kaznivost poskusa in določi strožji kaznovalni okvir za dokončano kaznivo dejanje.

Vlada predlog po dopolnilu podpira

Vlada prvotnega predloga ni podprla, po sprejetju dopolnila na matičnem odboru pa ga po besedah državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje Gašperja Dovžana podpira. Dodatna določitev minimuma kazni zapora za obravnavo kaznivega dejanja namreč lahko po njegovih besedah dodatno prispeva k odvračalnemu učinku in s tem boljši zaščiti otrok kot najbolj ranljivih oseb.

V predstavitvah stališč poslanskih skupin so se tako koalicijski kot opozicijski poslanci strinjali, da gre za zavržna kazniva dejanja, ki jih je treba strožje kaznovati, prav tako je treba kaznovati tudi njihov poskus.

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KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

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Lark
24. 09. 2026 21.12
Ohoho, a zdaj, ko pa ste v opoziciji, pa ste postali produktivni Lena?
Odgovori
+1
1 0
?rnobelo
24. 09. 2026 21.12
In to se vam zdi dovolj visoka kazen? Ko otroka zaznamujejo za celo življenje? Sicer me veseli, da so bili složni, vendar bi pred tema dvema številkama morala biti še vsaj 1. Pa še to bi bilo premalo...
Odgovori
0 0
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