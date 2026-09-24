Odslej kazniv tudi poskus pridobivanja otrok za spolne namene

Novelo kazenskega zakonika so vložili poslanci Svobode. Kot je na današnji seji pojasnila Lena Grgurevič, je cilj predloga zagotoviti učinkovitejšo kazenskopravno varstvo otrok v primerih spletnega nagovarjanja za srečanje z namenom spolne zlorabe ali izdelave pornografskih oziroma drugih seksualnih vsebin. Veljavna ureditev namreč zahteva, da nagovarjanju sledijo konkretna dejanja za uresničitev srečanja, sicer obsodba spolnega predatorja ni možna. Hkrati je za to kaznivo dejanje sedaj zagrožena kazen le do enega leta zapora, zaradi česar tudi poskus storitve tega kaznivega dejanja po splošnih pravilih kazenskega zakonika trenutno ni kazniv. S svojim predlogom so po njenih besedah naslovili to vrzel.

Prvotni predlog je predvideval dvig najvišje zagrožene kazni z do enega na do treh let, s čimer bi postal avtomatično kazniv tudi poskus storitve tega kaznivega dejanja. Kot je spomnila Grgurevič, je bil na seji matičnega odbora nazadnje dosežen drugačen, širše podprt kompromis. Odbor je namreč sprejel dopolnilo, s katerim se kazen določa v razponu od enega do treh let zapora. S tem se po njenih besedah hkrati doseže temeljni cilj predloga, kaznivost poskusa in določi strožji kaznovalni okvir za dokončano kaznivo dejanje.