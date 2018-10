Odslej le 16 centrov za socialno delo: pravice uporabnikov ostajajo enake

Poleg tega bosta v okviru novega centra služba za odločanje o pravicah iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam. Predvideno je, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki z različnih področij, denimo psiholog, pravnik in specialni pedagog.

Območne centre bodo vodili direktorji, enote centrov pa pomočniki direktorjev. Vlada je aprila imenovala 16 vršilcev dolžnosti direktorja novoustanovljenih centrov, ki so do imenovanja direktorjev pooblaščeni za organiziranje in vodenje strokovnega dela in poslovanja centra.