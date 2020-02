Odslej na ceste le z rumenozeleno vinjeto

Za cestninski razred 2A, to so osebna vozila, so v prodaji letne, mesečne in tedenske vinjete. Zanje je treba odšteti 110 evrov, 30 evrov oz. 15 evrov. Tudi za cestninski razred 2B, kamor sodijo kombinirana vozila, so na voljo letne mesečne in tedenske vinjete, cene pa so še enkrat višje kot za vinjete za osebna vozila.

Lastniki motornih koles lahko kupijo letne, polletne in tedenske vinjete, ki stanejo 55 evrov, 30 evrov oz. 7,50 evra.