Odslej natančno navajanje porekla mešanic medu

Pravilnik na podlagi evropske direktive določa natančnejše označevanje porekla mešanic medu, posebej veseli pa so ga domači čebelarji.

V Čebelarski zvezi Slovenije (ČZS) so v sporočilu za javnost spomnili, da je do nove ureditve prišlo prav na njihovo pobudo, dano leta 2018, ki so jo na ravni EU pomagale udejanjiti vse slovenske vlade odtlej.

"Proces od ideje do formalne potrditve je trajal šest let, do realizacije v praksi pa celih osem let. Žal tako meljejo počasni, zelo počasni evropski politični 'mlini'. Nauk je vendarle jasen: če enkrat začneš s plemenito in pomembno idejo, če obstajajo enotnost, volja in energija, če sta prisotni vztrajnost in strokovna podlaga, pride nekoč tudi rezultat," je zadovoljen predsednik ČZS Boštjan Noč.

Kot so izpostavili v ČZS, se bo potrošnik lahko zdaj bolj informirano odločil, ali kupiti mešanico medu iz dveh, treh, petih ali več držav ali raje med slovenskega porekla.

"S tem problematika seveda še ni rešena, gre zgolj za korak v pravo smer, ki pa prinaša številne izzive, predvsem glede preverjanja navedenih podatkov na embalaži. Zato ostaja ozaveščanje potrošnikov o pomenu lokalnega medu še naprej izredno pomembno," so navedli v ČZS.

K preverjanju pravilnosti navedb porekla mešanic medu v trgovinah morajo po njihovih besedah prispevati tudi čebelarji in potrošniki, zato bodo v zvezi zbirali anonimne prijave kršitev novih pravil. Skladno s tem so na svoji spletni strani objavili obrazec (QR), preko katerega je mogoče oddati prijavo, zbrane prijave pa bodo nato posredovali Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Med, ki je bil dan na trg ali označen na star način pred današnjim dnem, se sicer lahko še naprej trži do porabe zalog.