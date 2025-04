Odslej nič več beleženja izrabe odmora med delom

Veljati začenja novela zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki med drugim predvideva ukinitev beleženja odmora za malico. Spremembe posebej težko pričakujejo delodajalci. Zahtevali so jih od uveljavitve prejšnje novele, za katero so trdili, da je neživljenjska in da prinaša zgolj nove administrativne ovire.