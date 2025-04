Odslej obvezno čipiranje mačk in konec baterijske reje kokoši

Na področju rejnih živali predlagana novela zakona med drugim predvideva prepoved uporabe kletk pri reji kokoši. Po razkritju pogojev na eni od kmetij v lanskem letu so dobili ogromno pobud državljanov za prepoved takega tipa reje, je pojasnila Knez. "Mi smo preučili stanje in ugotovili, da je rejcev, ki kokoši še vedno redijo v kletkah, v Sloveniji 34, da je delež teh jajc na slovenskem trgu nizek, in pa da imamo na splošno samooskrbo z jajci dovolj visoko, to je nad 94 odstotki," je dejala.

Preučili so tudi, kakšno je gibanje cen jajc iz hlevske in iz baterijske reje, in ugotovili, da večjih odstopanj ni. Zato ocenjujejo, da zaradi te prepovedi ne bo prišlo do kakršnihkoli pretresov na trgu in težav pri zagotavljanju jajc.

Knez je ob tem poudarila, da bo država rejcem sofinancirala 80 odstotkov stroškov za prehod na alternativno rejo. Za ta prehod bodo imeli na voljo triletno prehodno obdobje.

Predlagana novela predvideva tudi kastracijo pujskov na živo. Od leta 2004 lahko namreč pujske do sedmega dne starosti kastrira rejec brez uporabe kakršnihkoli zdravil. Na podlagi veterinarskih mnenj pa so se pristojni odločili, da to pristojnost vrnejo veterinarjem, ki bodo kastracije izvajali z uporabo analgetikov in anestezije.

Tudi pri tem je predvidena dodatna pomoč rejcem, kjer bodo sofinancirali veterinarske stroške tam, kjer veterinar v reji ni zaposlen.

Predlagana novela ureja tudi eksotične oziroma prostoživeče živali. Strokovna komisija bo pripravila seznam, na katerem bodo živali, ki jih lahko posedujejo tudi državljani in fizične osebe. Za vse ostale živali bo veljala prepoved posedovanja, razen za živalske vrtove, gojitelje in pa zatočišča.

Z novelo urejajo tudi skrbništvo rejnih živali po smrti lastnika. Po trenutni zakonodaji to ni bilo urejeno in je prihajalo do težav zaradi dolgih dednih postopkov, ko po smrti lastnika ni bilo ustreznega skrbnika živali. Zdaj bo Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dodelila skrbnika, ki bo za te živali v tem času skrbel.

Novela zakona o zaščiti živali predvideva tudi več ukrepov, s katerimi želijo pristojni pomagati zavetiščem. Med drugim predlagajo spremembo načina financiranja zavetišč.

Kot je pojasnila Knez, bodo na podlagi nove zakonodaje od prvega do 60 dne oskrbo živali morale kriti občine. Med 60. in 180. dnem bo stroške v celoti krila država, nato pa bo država primaknila še 20 odstotkov stroškov oskrbe.

Predvidena je tudi uvedba možnosti rejništva živali. Zavetišče se bo lahko dogovorilo s fizično osebo, ki izpolnjuje vse pogoje, da lahko žival vzame v rejništvo za določen čas.

Naslednji ukrep, ki je tesno povezan z zavetišči, je obvezno čipiranje mačk. "Vsako leto se v zavetiščih pojavlja problematika zapuščenih mačjih mladičev in pa tudi odraslih mačk. Zato smo se odločili, da gremo v bolj konkretne ukrepe na tem področju z vidika preventive," je poudarila Knez.

Obvezno čipiranje mačk bo urejeno na enak način kot čipiranje psov. Kazni za lastnike nečipiranih mačk niso predvidene, za začetek so se po besedah Knez odločili za pozitivno stimulacijo, in sicer bo država 18 mesecev sofinancirala čipiranje mačk lastnikom.

Predlagana novela predvideva tudi ukinitev obvezne karantene psov neznanega porekla v zavetišču. Trenutna zakonodaja namreč predvideva, da mora vsak nečipiran pes, ki je najden, v zavetišče za tri tedne, s čimer se je po oceni pristojnih zavetiščem povzročalo stroške in polnilo mesta.

Novela predvideva tudi, da bo država namenila določena sredstva predvsem za izgradnjo novih občinskih zavetišč in pa za prenovo vseh zavetišč. Po besedah Knez prihaja evropska uredba o dobrobiti psov in mačk, ki bo pomembno dvignila standarde namestitve živali tudi v zavetiščih.

"Mi si ne moremo privoščiti, da zavetišča začnejo zapirati svoja vrata zaradi tega, ker ne bodo izpolnjevala pogojev, zato smo se odločili, da bomo kot država pomagali s sofinanciranjem," je dejala.

S predlagano novelo se med drugim prepoveduje tudi prodajo in trženje nedovoljenih pasti za lov, omejuje uporabo kletk za pse v stanovanjih, prepovedujejo podarjanje živali na prireditvah, uvajajo obvezno izobraževanje za kršitelje zakona in pa dodeljujejo več pooblastil in dolžnosti inšpektorjem.

Predlagana novela predvideva tudi možnost odvzema in popolno prepoved lastništva vseh živali v primeru mučenja ene živali in višje globe za kršitelje.

Predlog novele bodo v DZ predvidoma poslali v petek, želijo pa si, da bi bil sprejet še pred začetkom poletnih parlamentarnih počitnic, je še pojasnila Knez.