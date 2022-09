Odslej omejitev hitrosti vožnje z električnimi skiroji v ljubljanski peš coni

Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića si v Ljubljani želijo modernih storitev, kot so električni skiroji, vendar ne za ceno varnosti pešcev. Peš cona je namenjena pešcem. "Nihče nima pravice, da bi zato, da bi zaslužil več, spravljal pešce v nevarnost," je poudaril na današnji skupni novinarski konferenci občine in podjetja Bolt.

Skladno z dogovorom se bo hitrost električnih skirojev znižala na pet kilometrov na uro, ko bo uporabnik vstopil v ljubljansko peš cono. Predstavnik Bolta Matej Černe je zagotovil, da so v podjetju že prilagodili hitrost skirojev v ljubljanski peš coni in izrazil zadovoljstvo s podpisanim dogovorom. Dogovorili so se tudi, da bo Bolt pripravil seznam potencialnih točk za parkiranje, na katerih bodo uporabniki lahko pustili električne skiroje po njihovi uporabi. Janković napoveduje, da bo občina do novega leta te prostore za pakiranje nudila brezplačno, kasneje pa zanje začel zaračunavati uporabnino. Njene višine Janković danes še ni želel razkriti, poudaril pa je, da bo šlo za simboličen znesek, s katerim ljubljanska občina ne bo zaslužila. Spomnil je še, da bo občina s prvim oktobrom poostrila ukrepe za vožnjo z motornimi vozili v ljubljanski peš coni.