Slovenija

Odslej prepovedano trajno privezovanje psov, predvidene visoke globe

Ljubljana, 11. 11. 2025 07.43 | Posodobljeno pred 53 minutami

Od danes ni več dovoljeno trajno privezovanje psov v domačem okolju na kakršen koli način. Izteklo se je namreč prehodno obdobje za prilagoditev na novo ureditev, sprejeto z novelo zakona o zaščiti živali leta 2023. Za kršitev je predvidena globa v višini do 1600 evrov. Bodo pa morali biti psi med sprehodom na javnih mestih še vedno na povodcu.

Z današnjim dnem tako v domačem okolju ni dovoljena nikakršna oblika trajne namestitve psa na privezu, kot so verige, vrv, vodoravno vodilo ipd.

Psi morajo imeti namesto stalnega priveza na voljo prostor, ki jim omogoča gibanje, je varen in zavarovan pred pobegom ter ponuja možnost zavetja pred vremenskimi vplivi.

Kot primerne oblike na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin navajajo ograjene pesjake, ki omogočajo prosto gibanje, pa tudi bivanje v hiši ali stanovanju oz. kombinacijo zunanje ograjene površine in notranjega prostora.

"Ukrep ni le zakonska obveznost, temveč korak k bolj odgovornemu in spoštljivemu ravnanju z njimi," izpostavljajo na pristojni upravi. Za kršitev je predvidena globa v višini od 1000 do 1600 evrov.

Pes na verigi (slika je simbolična).
Pes na verigi (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Psi so namreč po pojasnilih pristojnih družabne živali, ki potrebujejo gibanje, stik z ljudmi in okoljem ter primerno zavetje. Dolgotrajno privezovanje pa jim tega ne omogoča, poudarjajo na upravi.

Kot dodajajo, stalno privezani psi pogosto trpijo zaradi pomanjkanja gibanja in socialnih stikov, poškodb, kot so odrgnine in vraščene ovratnice, vedenjskih motenj in večje občutljivosti na vremenske razmere ter pogostejših zdravstvenih težav.

Od danes veljavna prepoved pa se ne dotika uporabe povodca za nadzor nad psi na javnih mestih. Med sprehodom na javnih mestih morajo biti tako psi še vedno na povodcu.

Trajno privezovanje psov je sicer prepovedala že novela zakona o zaščiti živali iz leta 2021, a je ta dopuščala nekatere izjeme.

