Odslej prepovedano trajno privezovanje psov, predvidene visoke globe

Z današnjim dnem tako v domačem okolju ni dovoljena nikakršna oblika trajne namestitve psa na privezu, kot so verige, vrv, vodoravno vodilo ipd.

Psi morajo imeti namesto stalnega priveza na voljo prostor, ki jim omogoča gibanje, je varen in zavarovan pred pobegom ter ponuja možnost zavetja pred vremenskimi vplivi.

Kot primerne oblike na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin navajajo ograjene pesjake, ki omogočajo prosto gibanje, pa tudi bivanje v hiši ali stanovanju oz. kombinacijo zunanje ograjene površine in notranjega prostora.

"Ukrep ni le zakonska obveznost, temveč korak k bolj odgovornemu in spoštljivemu ravnanju z njimi," izpostavljajo na pristojni upravi. Za kršitev je predvidena globa v višini od 1000 do 1600 evrov.