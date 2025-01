Odslej v embalaži za hrano prepovedana uporaba škodljive kemikalije

Bisfenoli so umetno proizvedene kemikalije, ki se uporabljajo pri proizvodnji polikarbonatne plastike in epoksi smol. Najpogosteje uporabljena kemikalija iz skupine bisfenolov, ki se proizvaja v velikih količinah, je bisfenol A, znan tudi pod kratico BPA.

Dokazi, ki so bili predstavljeni v znanstvenih študijah, kažejo, da je izpostavljenost BPA lahko povezana s prekomerno telesno težo in sladkorno boleznijo ter ima neželene učinke na imunski sistem. Kljub obilici študij ostajajo odprta vprašanja glede vplivov BPA na zdravje, ravni izpostavljenosti in trajanja izpostavljenosti, pri kateri pride do teh vplivov, pojasnjuje NIJZ.

"Bisfenol A je od leta 2006 na uredbi REACH o kemikalijah, ki vzbujajo veliko skrb. Njegova uporaba predstavlja tveganje, ker je endokrini motilec, ki vpliva na zdravje ljudi," za Euronews pojasnjuje Sandra Jen iz organizacije Health and Environment Alliance. Kot pojasnjuje, bisfenol A povezujejo z zdravstvenimi težavami, kot so rak dojke, nevrovedenjske motnje in sladkorna bolezen.

Pomemben korak pri zmanjšanju izpostavljenosti

Kot poroča Euronews, gre za pomemben korak pri zmanjševanju izpostavljenosti. Tako so nove predpise razširili na uporabo BPA v proizvodnji plastike, barv, lakov in premazov, kjer lahko na kakršenkoli način pridejo v stik s hrano.

Kot pojasnjujejo na NIJZ, je večina ljudi izpostavljena BPA prek uživanja hrane in pijač, ki so bile v stiku z oblogami iz epoksi smole ali posodami iz polikarbonatne plastike. Hrana in pijača lahko vsebujeta zelo nizke ravni BPA, ki so vanju prešle iz posod in oblog. Pri majhnih otrocih je tveganje za izpostavljenost BPA večje, ker glede na svojo telesno velikost zaužijejo večjo količino hrane. Tem snovem smo lahko izpostavljeni tudi prek kože, kadar rokujemo s termičnim papirjem, kot so denimo blagajniški računi. Do omejene izpostavljenosti lahko pride tudi zaradi vdihavanja kontaminiranega zraka in prašnih delcev. Ko BPA vstopi v človeško telo, se hitro razgradi v svoje presnovke in se z urinom izloči iz telesa, še piše NIJZ.

Ta uredba sledi mnenju Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) iz leta 2023, ki je ugotovilo, da prehranska izpostavljenost BPA predstavlja tveganje za zdravje potrošnikov vseh starosti. BPA je že od leta 2011 prepovedan v izdelkih za dojenčke in majhne otroke, kot so otroške stekleničke.