Odslej z ladjico brezplačno po slovenski obali: kdor prvi pride, se prvi pelje

Potniki se bodo lahko vsako soboto in nedeljo med 8. in 20. uro na ladjo vkrcali oz. izkrcali v Ankaranu na pomolu pri kampu v letovišču Adria Ankaran, v Kopru na zunanji obali ob parkirišču na Ukmarjevem trgu, v Izoli na pomolu pred hotelom Marina in v Piranu v pristanišču na pomolu pri rdečem svetilniku.

Brezplačen ladijski prevoz med Ankaranom in Piranom s postankoma v Kopru in Izoli bo od danes na voljo vsak konec tedna do konca septembra, pri čemer bodo zagotovili po dva prevoza dopoldne in po dva popoldne, je pojasnil direktor Regionalnega razvojnega centra (RRC) Koper Giuliano Nemarnik.

Kdor prvi pride, prvi melje

Gre za pilotni projekt v okviru strateškega projekta čezmejnega celostnega prometnega načrtovanja in intermodalnih storitev potniškega prometa z akronimom Crossmoby, ki sodi v program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Glavni cilj projekta je oblikovanje novih, čezmejnih in trajnostnih storitev za potnike ter izboljšanje prometnega načrtovanja znotraj programskega območja.

Kot je navedel Nemarnik, so v okviru projekta že vzpostavili železniško povezavo med Trstom in Ljubljano ter projekt bikesharinga na Krasu.

Sedežev na ladjici ne bo mogoče rezervirati, ladijski prevoz bo tako deloval po sistemu "prvi pride, prvi melje". Zaradi ukrepov v zvezi s covidom-19 so sicer imeli nekaj težav, je priznal Nemarnik, vendar je ladja razmeroma velika (prvotno je bila namenjena za do 70 potnikov), zato bodo lahko vedno zagotovili prostor za vsaj 20 potnikov in pet koles. Odvisno od strukture potnikov (če bo šlo npr. za člane istega gospodinjstva) pa bi lahko sprejeli do 40 potnikov naenkrat.

Glede na to, da gre za potniško storitev, bodo prevozi potekali tudi v primeru dežja in bodo prekinjeni samo v primeru, da varna plovba zaradi vremenskih razmer ne bi bila možna, so navedli na RRC Koper.

Za informacije o prevozih bodo na vsakem od štirih pomolov za prevzem potnikov postavili označevalno tablo z urnikom. Informacije o lokacijah in urniku pa so objavljene tudi na profilih projekta Crossmoby na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Prav tako so jih prejeli lokalni turistično-informacijski centri.

Pilotni projekt brezplačnega ladijskega prevoza je vreden okoli 33.000 evrov, od tega je RRC Koper kot projektni partner pridobil 85 odstotkov evropskih sredstev, preostanek pa bodo prispevale štiri obalne občine.

Kot je povedal Nemarnik, imajo na voljo dovolj sredstev za sofinanciranje brezplačnega ladijskega prevoza tudi v prihodnjem letu, če bo izkazan interes, pa nameravajo z njim nadaljevati tudi po formalnem zaključku projekta.