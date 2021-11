Leta 2010 je bil Anton Kmet obsojen na deset mesecev zapora zaradi otipavanja dveh deklic, ko je vodil župniji Brezno in Remšnik, kazen je tudi odsedel. Na Cerkev so takrat leteli očitki, da sama ni ukrepala. Predlani je cerkev dobila prijavo v novi zadevi, Kmet pa naj bi, kot so poročali mediji, med letoma 1998 in 2001, ko je bil še kaplan v Ljutomeru, na izletu spolno nadlegoval mladoletnico, leta 2019 naj bi prijavo v zvezi s tem prejela policija. Ali je postopek na cerkvenem sodišču povezan s tem primerom, na nadškofiji ne razkrivajo, saj je bil postopek tajen.

Na novico o Kmetovi odslovitvi so se odzvali v Zavodu za zaščito žrtev spolnih zlorab – Dovolj.je. "Na prvem mestu izražamo podporo in spoštovanje žrtvam spolnih zlorab omenjene osebe. Prav tako izražamo spoštovanje tistim ustanovam osrednjega vodstva katoliške Cerkve, ki so prepoznale v zločinskem dejanju spolnih zlorab omenjenega nekdanjega duhovnika zadosten razlog za odslovitev iz poklica in življenja, ki zahtevata najvišjo stopnjo moralnosti," dogajanje komentira Janez Cerar iz zavoda Dovolj.je.

Spolne zlorabe, razkrite do sedaj, so le vrh ledene gore stranpoti v katoliški Cerkvi v Sloveniji, pravijo v Zavodu dovolj.je in zahtevajo ustanovitev neodvisne komisije za preiskavo spolnih zlorab v katoliški Cerkvi v Sloveniji ter posredovanje Svetega sedeža v naši krajevni cerkvi.