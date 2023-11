Odstavili naj bi predsednico uprave Petrola, Nado Drobne Popović

Drobne Popovićeva je sicer magistrica upravnih znanosti. Kot navajajo na Petrolovi spletni strani, se je leta 1996 zaposlila v podjetju RLS, d. o. o., kjer je leta 2001 postala pomočnica direktorja. Leta 2006 je magistrirala na Fakulteti za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju. Karierno pot je leta 2008 nadaljevala v podjetju SŽ ŽGP, d. d., kjer je bila od leta 2009 poslovna direktorica. Leta 2012 je postala direktorica področja za ekonomiko in pozneje še pomočnica generalnega direktorja v podjetju Slovenske železnice, d. o. o.

Kot je takrat dejala Drobne Popovićeva, so poslovni rezultati skupine, ki zaposluje približno 5900 ljudi, skladni z načrti. "Poslovanje v prvih devetih mesecih leta 2023 kaže na zmožnost hitrega odziva na dinamične tržne razmere in regulativne spremembe, hkrati pa potrjuje pravilnost naše strateške usmeritve v energetsko tranzicijo in zeleni prehod," je takrat navedla.

Kot so poudarili, na poslovne razmere še naprej vplivajo geopolitične napetosti, na poslovanje skupine Petrol pa tudi regulacija cen goriv in energentov na osrednjih trgih v skupini, kot sta Slovenija in Hrvaška.

Pogoji poslovanja so sicer letos precej drugačni kot v enakem obdobju lanskega leta. Medtem ko so bile v delu lanskega leta prodajne cene nekaterih naftnih derivatov v Sloveniji in na Hrvaškem določene celo nižje od nabavnih cen, je letos regulacija v Sloveniji zmernejša. Junija letos je regulacijo cen omilila tudi Hrvaška, so zapisali.