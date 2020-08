Odstavljenega pomočnika direktorja Koroša bo neuradno zamenjal Lamberger

Vladajoča SDS bo tako imela v vodstvu kriminalistične policije že dva svoja človeka – najprej so tja za vršilca dolžnosti direktorja Uprave kriminalistične policije postaviliVojka Urbasain čez noč razrešili strokovnjaka in dobrega poznavalca svojega področja delaBoštjana Lindava. Zdaj so zamenjali še pomočnika, njegovo mesto pa menda ponujajo Lambergerju, ki je po naših neuradnih podatkih tudi glavni "osumljenec" v notranji preiskavi, da naj bi politikom in osumljencem kot vodja NPU, še pred hišnimi preiskavami zaradi spornega nakupa zaščitne opreme izdal zaupno vsebino sodnih odredb in jih opozoril, kdo bo imel hišne preiskave. Na preiskavo je bil opozorjen tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Postopek še ni zaključen.

Največja vladna stranka ob podpori NSi, SMC in DeSUS tako že skoraj popolnoma popolnoma obvladuje slovensko policijo. Izbrali so svojega direktorja policije, prav tako tudi šefa kriminalistične policije, zdaj še pomočnika, razrešili so direktorja Nacionalnega preiskovalnega uradaDarka Muženiča, zdaj z razpisom iščejo še novega pomočnika NPU. Razpis se ravno danes zaključuje. Na niti enem direktorskem mestu v policiji pa nimajo stalnega vodje. Vsi so samo vršilci dolžnosti, kar je zelo nenavadno in zelo slabo, opozarja stroka. In vsi po vrsti brez zadržkov izvršujejo politična navodila, razlagajo zaposleni v policiji. Pred kamero nihče ne želi pojasnjevati svojih odločitev in kadrovskih zamenjav, na naša vprašanja sploh ne odgovarjajo, ko jim to ustreza, enostavno jih ignorirajo, v dopisih pa se tudi večkrat zlažejo. Sploh ko gre za sporno zaposlovanje ljudi, ki ne izpolnjujejo pogojev za zasedbo delovnih mest, o čemer smo že večkrat pisali.