Odstavljeni direktor Sursa vložil tožbo na upravno sodišče

Kot je Bojan Nastav pojasnil za Dnevnik , se je za tožbo odločil po javni objavi nekaterih pravnih mnenj, "predvsem pa zato, da bo enkrat za vselej jasno, ali lahko vlada odstavlja direktorja Sursa brez upoštevanja zakona o državni statistiki" . Želi si, da bi to dilemo razrešili za v prihodnje, pri tem pa bo vztrajal do ustavnega sodišča, če bo treba, je povedal za časnik.

Vlada je konec maja Nastava razrešila z mesta generalnega direktorja Sursa in za vršilca dolžnosti imenovala Tomaža Smrekarja, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 22. novembra.