Odštevamo dneve: velika dobrodelna tekma odmeva tudi v tujini

Na stadionu Stožice odštevajo dneve do petka, do velike dobrodelne nogometne tekme. Poleg 16.000-glave množice na stadionu jo bodo v živo lahko spremljali tudi številni gledalci po svetu. Ogledali si jo bodo lahko v državah Bližnjega vzhoda, severne Afrike, v Avstraliji, tudi ZDA, neposredni prenos bo tudi na Portugalskem.

Spektakel, velika dobrodelna tekma, ne odmeva le pri nas, ampak tudi v tujini. Karte so bile razprodane v dveh dneh, zaradi velikih nogometnih imen pa bodo v Stožice uprti tudi pogledi s tujine. Direktor športno-marketinške agencije Sport Media Focus Tomaž Ambrožič ocenjuje, da bo končna številka gledalcev zelo visoka in da bi lahko presegla več milijonov. Petkovo tekmo bosta poleg drugih kanalov prenašali tudi dve veliki televiziji, med njima katarska Beinsport. "Prenos bo distribuirala v 27 državah, državah Bližnjega vzhoda, severne Afrike, tudi v Ameriki in Avstraliji," je dodal Ambrožič.

Druga velika televizijska platforma, ki bo prenašala tekmo, pa je na voljo v več kot 100 državah po svetu. "V številnih državah bodo lahko spremljali dogajanje v Ljubljani," pravi. Stadion bo pokal po šivih, vanj se bo zgrnilo več kot 16.000 obiskovalcev. Organizatorji pozivajo, naj se obiskovalci v Stožice pripeljejo z avtobusi. Zaradi velike obiskanosti bo tam veljal poseben prometni režim, na terenu bo več policistov urejalo promet in skrbelo za varnost. Na ljubljanski policijski upravi zagotavljajo, da jih bo na terenu dovolj. "Vsem, ki se bodo odpravili na prireditev, svetujemo, da se tja odpravijo prej zaradi gneče, naj poiščejo parkirišče v okolici, saj so parkirne kapacitete omejene. Upoštevajo naj navodila policistov in varnostnikov, ki bodo skrbeli za varnost," so tudi sporočili s PU Ljubljana.

Za žrtve poplav lahko donirate tudi s poslanim SMS-sporočilom POMAGAM5 na 1919.

S tekmo bodo organizatorji poskušali zbrati čim več denarja, sredstva bodo lahko nakazali tudi gledalci iz tujine. "Na ekranu bo ves čas QR-koda, da bodo lahko gledalci tako v Sloveniji kot tujini dobili neposredno povezavo do bančnih obrazcev, kjer bodo lahko prispevali, kolikor bodo lahko," je razložil Ambrožič. Velika športna imena, ki bodo prišla na pomoč po zgodovinskih poplavah, pa bodo s seboj prinesla tudi močna čustva, pravi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. "Bodo močna čustva. Gre za to, da je bil to res zelo tragičen dogodek, ki je odmeval po celem svetu, in bomo vsi čustveno gledali na to tekmo, hkrati pa bo pokazala enotnost, ki jo velikokrat pogrešamo v današnjem svetu."